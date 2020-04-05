В пяти регионах России отсутствует коронавирус

Москва, 5 апреля. В пяти субъектах России не зарегистрировано ни одного случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Отмечается, что за последние сутки первого зараженного обнаружили в Камчатском крае.

В данный момент число регионов с официально подтвержденными случаями коронавируса возросло до 79. Эпидемиологическая обстановка остается благоприятной в республиках Алтай, Тыва, Карачаево-Черкесия, а также в Чукотском и Ненецком автономных округах.

По имеющимся данным, по одному зараженному человеку есть в Ингушетии, Магаданской и Ульяновской областях. Больше всего случаев заражения опасной китайской инфекцией зарегистрировано в Москве — 3893. В Подмосковье зафиксировано 305 случаев, в Петербурге — 191.

Отмечается, что только за последние сутки в России было выявлено 658 новых случаев заражения. Общее число заболевших в стране выросло до 5389 человек.