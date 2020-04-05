Макаренко считает, что Facebook и Instagram продолжат закрывать глаза на фейки о COVID-19



Москва, 5 апреля. Распространение фейков о коронавирусе нужно пресекать жестко, как в военное время, считает общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко, комментируя задержание жителя Урала, который таким образом решил увеличить количество подписчиков в своем Instagram.

Об инциденте ранее сообщили в ГУ МВД по Свердловской области. Официальный представитель главка Валерий Горелых подчеркнул, что задержанный ранее был судим за изнасилование, в содеянном нарушении полностью сознался и попытался оправдаться тем, что просто хотел привлечь к себе внимание в соцсетях и не знал точных данных о заболевших.

Макаренко отметил, что далеко не всегда распространители фейков делают это, чтобы увеличить число подписчиков, а кто-то — сознательно, чтобы увеличить панику и накрутить негатив.

«Это то, что и делают всякие навальнята, самопридуманный «Альянс врачей», который претендует на роль защитников всех медиков, при этом занимаясь провокациями на зарубежные деньги», — подчеркнул он в комментарии изданию Nation News.

По его мнению, главная цель таких провокаторов — попытки расшатать психику людей и ситуацию в России. Блогер считает, что тщательным мониторингом контента должно обязательно заниматься и руководство соцсетей, и при выявлении таких «новостей», незамедлительно удалять их.

Правда, как уточнил Макаренко, в случае с Facebook и купленным им Instagram, это будет сделать сложнее, ведь Facebook, — площадка, которая создавалась спецслужбами, а не программистам.

«И эти площадки не раз себя показали, они не будут контролировать то, что направленно против России, они, наоборот, будут это стимулировать», — уверен он.

По мнению блогера, их обязательно нужно заставлять удалять фейки, в противном случае, — вообще ликвидировать возможность их работы в России.

Ранее стало известно, что глава признанного иностранным агентом «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Навальный использует «Альянс врачей» качестве тайного источника финансирования. Если раньше Навальный и подконтрольный ему «Альянс» занимались информационными вбросами, то теперь они подвергают критике действия властей по борьбе с коронавирусом. Хотя предпринимаемые меры с трудом можно назвать неэффективными.