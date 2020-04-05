Клинцевич заявил, что либеральные СМИ публикуют фейки о коронавирусе для создания паники

Москва, 5 апреля. Распространение в СМИ фейков о коронавирусе является идеологической агрессией, направленной против России. Об этом рассказал сенатор Франц Клинцевич.

В беседе с корреспондентом iReactor он заявил, что период борьбы с любой эпидемией и изоляция вызывают дестабилизацию в любой стране. Клинцевич заявил, что либеральная общественность использует «неустойчивую поведенческую функцию у людей в силу трудностей материальных, физических, моральных и других».

Задача для либеральных СМИ заключается в том, чтобы расшатать общество, отметил Франц Клинцевич.

«Они финансируются американскими спецслужбами. Чем больше мы будем разговаривать об этих либеральных ценностях, тем страшнее и сложнее у нас будет ситуация», — уверен российский сенатор.

В ситуациях с распространением фейков необходимо вводить законодательные ограничения, сказал сенатор, заметив, что нужно «законом ставить на место таких людей». Он призвал не бояться реакции и не вестись на эти вещи, так как «под угрозой целостность страны, благополучие наших людей, их безопасность».

«Попытка использовать эту ситуацию и дестабилизировать обстановку — это прямая агрессия. Это не попытка идеологической борьбы и использования фейков для политических дивидендов, это идеологическая агрессия. Ее нужно рассматривать только с этой точки зрения и никак иначе», — резюмировал Клинцевич.

Проплаченные Западом СМИ продолжают публиковать фейки о коронавирусе, тем самым пытаясь посеять панику в обществе. Так называемая оппозиция также пытается продвигать недостоверную информацию через такие издания. Комиссия Госдумы начала изучать публикации «Радио Свободы» «Медузы», «МБХ-медиа» на факт наличия фейков о коронавирусе. Напомним, ранее Генеральная прокуратура России заявила, что принимает меры ограничительного характера в отношении СМИ, которые распространяют недостоверную информацию об инфекции, тем самым пытаясь посеять панику среди граждан.