Соратники Грудинина подвергли угрозе заражения коронавирусом жителей Подмосковья

Москва, 5 апреля. Беспечность членов КПРФ может превратить подмосковный «Совхоз имени Ленина» в новый очаг распространения коронавирусной инфекции.

Замдиректора по животноводству «Совхоза имени Ленина» Данила Козлов, который также является членом КПРФ, нарушил карантинный режим, подвергнув угрозе своих соратников и жителей Ленинского городского округа Московской области.

Недавно Козлов побывал в Таиланде, который в настоящее время охвачен эпидемией коронавируса. После возвращения в Россию Козлов гулял по Москве, жарил шашлыки с друзьями, а затем начал ходить на работу, где активно контактировал с коллегами и присутствовал на собраниях.

При этом Козлов не единственный сотрудник «Совхоза имени Ленина», нарушающий обязательный режим двухнедельной самоизоляции, который следует соблюдать после возвращения из стран с неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

Ранее в нарушении карантинных правил была замечена замглавы по растениеводству «Совхоза имени Ленина» Зоя Целыковская. Она вернулась из Испании, после чего продолжила ходить на работу. При этом 3 апреля стало известно, что Целыковская попала в больницу в инфекционную больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус, передает Nation News.

Глава «Совхоза имени Ленина» Павел Грудинин пока никак не отреагировал на эти события. Бездействие Грудинина может превратить «Совхоза имени Ленина» в очаг распространения коронавирусной инфекции в Московской области.

Стоит отметить, что подмосковные члены КПРФ не единственные коммунисты, продемонстрировавшие безответственность и наплевательское отношение к окружающим. Так, депутат Самарской губернской думы от КПРФ Михаил Матвеев был уличен в распространении фейков о коронавирусе. Парламентарий распространил фейк о том, что врачи Новокуйбышевской городской больницы якобы отказались обследовать пациентов с подозрением на коронавирус. Действиями Матвеева уже заинтересовались правоохранительные органы.