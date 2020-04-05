Эксперт Зыков рассказал, с какими вызовами столкнулись Интернет-компании из-за COVID-19

Москва, 5 апреля. Переход многих компаний на работу в дистанционном формате может вызвать повышенную нагрузку на российскую интернет-инфраструктуру. Такую точку зрения высказал глава Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В разговоре с корреспондентом издания «Экономика сегодня» эксперт отметил, что сейчас операторы связи и интернет-провайдеры столкнулись с новыми вызовами из-за эпидемии COVID-19.

«Если брать Москву, то большие пропускные способности Интернета находятся в центре столицы, где находятся бизнес-центры и другие офисы, поэтому то, что происходит сегодня, является неожиданностью для телекоммуникационных компаний», — обратил внимание Зыков.

По его словам, уже сейчас многие компании начали оптимизировать свои сети. Кроме того, распространяется практика, когда крупнейшие сервисы снижают качество визуального контента, чтобы увеличить скорость передачи данных в условиях повышенного спроса.

Также в изменившихся условиях еще более актуальным становится вопрос цифровой безопасности.

«Хочется думать, что решение будет найдено, но перед отраслью впервые встала такая проблема. <…> Поэтому мир после того, как пандемия закончится, не будет прежним и будет развиваться на основе нового опыта», — заключил специалист.

Он добавил, что российские компании в дальнейшем должны учесть тот опыт, с которым они столкнулись сейчас, чтобы быть готовым к новым вызовам и не зависеть от западных игроков.