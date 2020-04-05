Медиагруппа «Патриот» и карельское издание Rep.Ru стали партнерами

Санкт-Петербург, 5 апреля. Медиагруппа «Патриот» и карельское издание Rep.ru | Реальные Истории стали партнерами. Об этом сообщил глава Медиагруппы Николай Столярчук.

Он обратил внимание, что Rep.Ru существует вот уже с 1997 года и является одним из самых авторитетных изданий Карелии. Оно предоставляет не только качественный новостной контент, но также помогает разобраться и не утонуть в море информации в Сети.

Руководитель проектов издательского дома «Карельская Губерния» Иван Гусев, в свою очередь, отметил, что сейчас настало то самое время, когда СМИ необходимо сотрудничество друг с другом.

«Объединившись, мы направим все усилия и ресурсы на продуктивное взаимодействие. Люди должны знать правду, чтобы объективно оценивать происходящее», — отметил он.

В рамках сотрудничества Медиагруппа «Патриот» и Rep.ru планируют активный обмен контентом, а также намерены выступать информационными спонсорами совместных мероприятий.