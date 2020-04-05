Власти Бурятии продлили режим самоизоляции в регионе до 30 апреля

Улан-Удэ, 5 апреля. Режим самоизоляции из-за коронавируса продлили до 30 апреля в Бурятии. Соответствующее решение приняли власти региона. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

По имеющейся информации, в данный момент руководство региона расширяет список организаций, которые будут работать во время действия ограничительных мер. Отмечается, что принятые меры оставляют в силе предыдущие требования по сохранению безопасной дистанции в людных местах.

Отмечается, что с 30 апреля все горожане обязаны носить с собой документы, удостоверяющие личность и предъявлять их по требованию уполномоченных должностных лиц.

Напомним, что в Бурятии официально зарегистрировано 35 случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Всего в России по данным на 5 апреля зафиксированы 5389 случаев заражения вирусом.