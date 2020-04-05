Террористы ПНС Ливии похитили журналиста

Триполи, 5 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии похитили очередного журналиста — об этом сообщает аккаунт в Twitter, лояльный Ливийской национальной армии (ЛНА).

Источники в социальных сетях сообщают, что триполийские бандформирования, подчиняющиеся непосредственно главе ПНС Файезу Сарраджу, похитили директора «Радио Кастельверде», журналиста Мухаммада Саида Гувайля. О причинах «задержания» боевиками представителя СМИ неизвестно, как и о местоположении журналиста.

Напомним, ранее террористы триполийских бандформирований похитили российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана — с мая 2019 года россияне содержатся в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», печально известной пытками и бесчеловечными условиями содержания заключенных.

В апреле миру будет представлена премьера художественного фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях. Сюжет киноленты расскажет о судьбе незаконно удерживаемых россиян в застенках ливийской тюрьмы под контролем боевиков и террористов.