Росгвардия обращает особое внимание на торговые точки, закрытые на время карантина

Как минимум до 30 апреля — объявленное время вынужденных каникул — останутся закрытыми непродуктовые магазины и другие объекты бизнеса. По одному из новых исследований, представители бизнеса ожидают роста краж в период действия карантинных мер и снижения активности органов внутренних дел. Федеральное агентство новостей узнало, принимаются ли сотрудниками вневедомственной охраны особые меры для защиты имущества россиян в эти дни.

Аналитики компании «Delta Системы безопасности» провели исследование, чтобы выяснить, ожидают ли россияне всплеска числа преступлений. Исследование (есть в распоряжении редакции) состоит из опроса более 1000 частных респондентов и серии из пяти фокус-групп с представителями торгового бизнеса. Из него следует, что почти каждый четвертый представитель бизнеса готовится столкнуться с ростом краж и других противоправных действий в сфере торгового бизнеса. 41% предпринимателей также опасается снижения уровня оснащения и мотивации органов внутренних дел вследствие их загруженности. Вынужденную экономию на охране считают фактором угрозы 12% бизнесменов и 14% рядовых граждан.

Как сообщил ФАН начальник Люберецкого ОВО Росгвардии по Московской области Андрей Климов, несмотря на то, что усиленное патрулирование в этот период не ведется, во время рейдов сотрудники Росгвардии особенно пристально наблюдают за закрытыми торговыми объектами.

«Чтоб не допустить, грубо говоря, факт мародерства, во время патрулирования мы обращаем особое внимание на одиноко стоящие павильоны, ларьки, магазины, — рассказал Андрей Климов. — Кроме того, некоторые из них и так находятся у нас под охраной. Если наши сотрудники замечают скопление людей у такого объекта, они обращают на это внимание, реагируют и принимают необходимые меры».

Представитель Росгвардии добавил, что на особом контроле у сотрудников вневедомственной охраны находятся бывшие преступники и люди, «склонные к совершению преступлений имущественного характера».

Сотрудники Росгвардии по-прежнему выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в штатном режиме, уточнили в ведомстве. Кроме обычных задач, они проводят разъяснительную работу с людьми о необходимости соблюдения режима самоизоляции и мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяют гражданам пожилого возраста, призывая их воздерживаться от выхода из дома без необходимости, а также свести к минимуму социальные контакты.