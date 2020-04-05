Минздрав объяснил, как работодатели должны защищать сотрудников от коронавируса

Москва, 5 апреля. Все работодатели должны обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты, если их работа предполагает общение с людьми в течение рабочего дня. Такую рекомендацию сегодня опубликовала пресс-служба Минздрава РФ.

Речь идет, в частности, о продавцах магазинов, кондукторах, кассиров в метро, работниках аптек, полицейских, сотрудниках МФЦ и других госорганизаций.

Всем им предписывается обязательно носить маски и перчатки, обрабатывать руки антисептиком. В Минздраве пояснили, что это необходимо, потому что коронавирусная инфекция может передаваться как воздушно-капельным путем, так и и воздушно-пылевым, а также через бытовые предметы, уточнили в пресс-службе.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в России составляет 5389 человек. Больше всего случаев зарегистрировано в Москве. 355 пациентов выздоровели, 45 пациентов скончались.

Для борьбы с распространением коронавируса власти РФ ввели ряд мер, в частности, были закрыты границы, гражданам предписано строго соблюдать режим самоизоляции и карантина. За нарушение этих правил предусмотрена административная и уголовная ответственность.