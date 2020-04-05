Собчак «подстрелила» сбегающего из карантина Богомолова

Москва, 5 апреля. Телеведущая Ксения Собчак продолжает делиться с подписчиками тем, как она проводит время в самоизоляции. В Instagram она выложила свежее видео, снятое вместе с мужем, режиссером Константином Богомоловым.

На кадрах можно увидеть, как Богомолов пытается перелезть через кирпичный забор. Однако сбежать из карантина супругу не дает Собчак, в шутку его «подстрелив».

«Вчера арестовали Иисуса, а я застрелила Иуду!» — написала телеведущая под роликом.

После «выстрела» Богомолов падает «убитый», издавая предсмертные звуки. Затем в кадре появляется сама Собчак, которая сдувает с пальца невидимый оружейный дымок и призывает всех сидеть дома.

Видео порадовало большинство подписчиков, которые также находятся в самоизоляции.

«Браво», «Истерика полнейшая», «Прикольно», — отметили в комментариях поклонники.

Ранее за нарушение режима самоизоляции в Москве задержали местного жителя по имени Иисус Воробьев. В отношении него был составлен протокол о неповиновении сотруднику полиции, передает «Ридус».

Богомолов в соцсетях рассказывал о досуге в условиях самоизоляции. В Instagram он выкладывал фото, на котором Собчак игнорирует его в постели. Кадры режиссер опубликовал в отместку жене, которая ранее сфотографировала его спящим, сообщало Федеральное агентство новостей.