Доктор Мясников дал простой совет россиянам на самоизоляции, чтобы потом не было стыдно

Москва, 5 апреля. Российский врач и известный телеведущий Александр Мясников посоветовал во время самоизоляции составлять расписание на день и в обязательном порядке следовать ему, чтобы не было стыдно перед окружающими и самим собой.

Доктор Мясников в своем Telegram-канале дал простой совет россиянам на самоизоляции, заметив, что пребывание в ограниченном пространстве — это всегда стресс для организма. Важно выйти на улицу после самоизоляционного режима так, чтобы не было стыдно ни перед семьей, ни перед друзьями, ни перед самим собой, написал телеведущий. Он добавил, что «неизбежное напряжение между даже родными людьми усиливается страхами перед неизвестной болезнью и неуверенностью в завтрашнем дне».

«Почему в серьезных походах практически не бывает ссор? Да все заняты тяжелым трудом! Как люди уживаются в оторванных маленьких коллективах: на вахтах, дежурствах, заставах? Заняты делом. Либо реальным, либо придуманным опытными командирами», — отметил доктор Мясников.

Он посоветовал составить расписание. По словам телеведущего, нужно вставать и ложиться спать в одно и то же время. Также нужно заниматься гимнастикой, читать книги, смотреть фильмы и учиться. Нужно поставить перед собой задачу ежедневно узнавать что-то новое, отметил Мясников.

«Меньше экранного времени и больше книг! Настоящих, пахнущих детством. Пустите в дом графа Монте-Кристо, Ришелье и князя Мышкина!» — посоветовал Мясников.

По его словам, расписание поможет сохранить физическую форму и душевное состояние.

Заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор университета «Сапиенца» Клаудио Мастроянни ранее рассказал, что коронавирусная инфекция затрагивает не только легкие, но и все органы человека. Он также добавил, что ожирение и диабет являются факторами риска.