Волочкова в странном состоянии демонстрировала «ноги от ушей» и выпрашивала украшения

Москва, 5 апреля. Российская балерина Анастасия Волочкова была запечатлена на камеру в состоянии, похожем на алкогольное опьянение.

В Сети появился видеоролик, который был снят в ходе фотосессии с участием Волочковой. Балерина пришла в студию в шиншилловой шубе и длинном вечернем платье с откровенным разрезом сбоку и глубоким декольте.

Перед началом фотосъемки балерина приподняла подол платья, продемонстрировав всем присутствующим свои «ноги от ушей». Вместе с длинными ногами взору съемочной группы предстало нижнее белье Волочковой. При этом у балерины наблюдались бессвязная речь и неуверенные движения, которые свойственны людям в состоянии алкогольного опьянения. В какой-то момент Волочкова попыталась сделать пируэт, однако запуталась в подоле платья и упала.

В ходе съемок образ балерины был дополнен комплектом дорогих украшений с бриллиантами и жемчугом. Волочкова не смогла устоять перед подобной роскошью, поэтому после съемок начала выпрашивать комплект драгоценностей в обмен на рекламный пост в своих соцсетях.

«Вы просто обязаны подарить мне этот комплект», — уверенно заявила Волочкова.

Ранее пользователи Сети раскритиковали российскую балерину Анастасию Волочкову за откровенный наряд, котором она выбрала для посещения столичной клиники. Балерина опубликовала на своей странице в Instagram видеоролик, на кадрах которого Волочкова запечатлена в коротком коктейльном платье и сапогах мехом наружу. Подписчики раскритиковали балерину за неудачный наряд, отметив «безвкусие» Волочковой. Кроме того, пользователи Сени посоветовали балерине выбирать более теплые вещи для зимнего периода.