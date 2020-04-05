В РЖД объявили о временном ограничении сообщения с Калининградом

Москва, 5 апреля. «Российская железная дорога» с 6 апреля приостановит движение поездов в Калининград, которые едут транзитом через Литву и Белоруссию. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Отмечается, что данное решение было принято после того, как Роспотребнадзор прислал письмо в РЖД, а на территории России и близлежащих стран были введены ограничительные меры для борьбы с распространением опасной китайской инфекции, передает «Вечерняя Москва».

Подчеркивается, что запрет носит временный характер и начнет действовать с 6 апреля. Также в сообщении говорится, что будет изменен график движения поезда №30 Калининград — Москва. Так, состав отправится из Минска в субботу в 4.35 и прибудет в Москву в 15.23.

Ранее ФАН сообщал, что Белоруссия с 5 апреля отменяет поезда до Москвы и Петербурга из-за ситуации с коронавирусом. Пассажиры могут в любое время вернуть билеты на отмененные поезда в кассы без взимания дополнительных плат и сборов.