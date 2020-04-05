Дочь боксера Флойда Мейвезера арестовали за вооруженное нападение

Москва, 5 апреля. Дочь известного американского боксера Флойда Мейвезера задержана по подозрению в вооруженном нападении. Американская полиция считает, что Айянна Мейвезер напала с ножом на подругу рэпера NBA YoungBoy Лапаттрой Лашай Джейкобс.

По имеющимся данным, инцидент произошел в доме у рэпера. 19-леняя дочь боксера повздорила с Джейкобс. Словесная перепалка переросла в серьезный конфликт, в результате которого Айянна Мейвезер выхватила нож и нанесла удар знакомой рэпера. Спустя время девушка повторно ударила Джейкобс, но уже другим холодным оружием, передают «Народные новости».

О состоянии раненой девушки ничего не известно. Отмечается, что она была госпитализирована.

Мейвезер была задержана правоохранителями и отправлена в тюрьму округа Харрис. Полиция выдвинула против нее обвинения в нападении на человека.