Главный хирург США показал, как сделать защитную маску из майки и двух резинок

Вашингтон, 5 апреля. Главный хирург США Джером Адамс показал, как можно очень легко сделать защитную маску из майки и защитить себя от возможного заражения коронавирусом. Запись была опубликована на странице Центра по контролю и профилактике заболеваний (СDC) США в Facebook.

На ролике Адамс продемонстрировал, что в качестве материалов может быть использована не обязательно майка, это может быть и бандана, и шарф. Адамс показал, как нужно правильно сложить ткань, а затем закрепил ее с двух сторон обычными резинками, а затем надел на лицо.

«Это очень просто», — подчеркнул он.

Напомним, согласно данным Института Джона Хопкинса, в США зафиксировано 312 245 тысяч случаев заражения коронавирусом, 8503 человека умерли. Тяжелее всего ситуация в Нью-Йорке, там погибли 2624 человека.

1 апреля Россия направила в Штаты гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19. На борту «Руслана» были ИВЛ, маски и другие расходные материалы для медиков. Американским врачам, как известно, остро не хватало и спецкостюмов для работы с заразившимися коронавирусом. Они даже начали выходить на митинги, протестуя против работы в мусорных мешках.