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Астролог Глоба рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

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Астролог Глоба рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

Москва, 5 апреля. Эпидемия коронавируса начнет спадать в ближайшее время. Такой прогноз дает известный астролог Тамара Глоба на своем канале в YouTube.

По словам женщины, своих клиентов она уже предупреждала о пандемии COVID-19. Сейчас многие обращаются к астрологу, чтобы узнать, когда ситуация с коронавирусом завершится, передает издание Nation News.

«Этот период продлится в течение года. Но надо сказать, что будет принимать разные формы», — заявила Глоба.

Она добавила, что вначале к прежней жизни вернутся жители регионов. По оценке специалиста, это произойдет к концу апреля. К середине мая обстановка стабилизируется в Москве и других крупных городах.

«После 10 — 12 мая пойдет постепенный откат к прежней (докарантинной) ситуации. Я бы обратила внимание на вторую половину мая, начало и конец июня», — отметила астролог.

При этом Глоба уверяет, что многие государства не станут открывать границы. По ее мнению, в некоторых странах до 2022 года включительно будут действовать ограничения на въезд.

Ранее известный телеведущий и врач Евгений Комаровский опроверг заблуждение о пользе целенаправленного заражения коронавирусом. Медик, наоборот, порекомендовал соблюдать гигиену и самоизоляцию, передает информагентство «Дейта».

По последним данным в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусом, 658 из них выявлены за последние сутки. Побороть ранее неизвестное заболевание смогли 355 человек, 45 пациентов скончались.

Астролог Глоба рассказала, когда закончится пандемия коронавируса

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Источник: Nation News
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