Голый Тарзан взбудоражил поклонников новым фото на балконе

Москва, 5 апреля. Стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, взбудоражил поклонников обнаженной фотографией у окна. Новый снимок появился в профиле актера в социальной сети Instagram.
Глушко, который находится сейчас в самоизоляции, видимо, скучает по выступлениям, поэтому решил устроить шоу прямо у балконной двери.
«Чем порадует новый день? Солнце — уже неплохо… Всем здоровья и здравомыслия!» — написал Тарзан.
Фолловеры с воодушевлением отреагировали на новый фотоснимок Тарзана. Прекрасная половина человечества с восторгом начала обсуждать фигуру 50-летнего стриптизера. Однако некоторых поклонников снимок оскорбил.
«Хорош! Красивое тело! Много завистников», — написала galinalavrikova96.
«Хорош! А стриптиз онлайн тоже будет?» — поинтересовалась marinafelicita.
«Из-за специфики вашей работы вы потеряли рамки приличия, я считаю», — возмутилась chilikina39.
«К чему такое фото! Непонятно! Наташу любит народ! Зачем это фото?» — поддержала stk_66.
«Шикарный вид сзади», — написала aizhana011.
Ранее Тарзан поделился с фанатами пикантными снимками из тренажерного зала. Его подписчики пришли в восторг от серии фотографий. Судя по смайлам с пламенем, поклонницы сочли фотографии более чем «горячими».