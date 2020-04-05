Голый Тарзан взбудоражил поклонников новым фото на балконе

Москва, 5 апреля. Стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, взбудоражил поклонников обнаженной фотографией у окна. Новый снимок появился в профиле актера в социальной сети Instagram.

Глушко, который находится сейчас в самоизоляции, видимо, скучает по выступлениям, поэтому решил устроить шоу прямо у балконной двери.

«Чем порадует новый день? Солнце — уже неплохо… Всем здоровья и здравомыслия!» — написал Тарзан.

Фолловеры с воодушевлением отреагировали на новый фотоснимок Тарзана. Прекрасная половина человечества с восторгом начала обсуждать фигуру 50-летнего стриптизера. Однако некоторых поклонников снимок оскорбил.

«Хорош! Красивое тело! Много завистников», — написала galinalavrikova96. «Хорош! А стриптиз онлайн тоже будет?» — поинтересовалась marinafelicita. «Из-за специфики вашей работы вы потеряли рамки приличия, я считаю», — возмутилась chilikina39. «К чему такое фото! Непонятно! Наташу любит народ! Зачем это фото?» — поддержала stk_66. «Шикарный вид сзади», — написала aizhana011.

Ранее Тарзан поделился с фанатами пикантными снимками из тренажерного зала. Его подписчики пришли в восторг от серии фотографий. Судя по смайлам с пламенем, поклонницы сочли фотографии более чем «горячими».