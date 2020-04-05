Милонов заявил, что лично готов ехать в Ливию вызволять российских социологов

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил, что фильм «Шугалей», премьера которого должна состояться в апреле, должен стать обязательным к просмотру для всех — в особенности для будущих госслужащих и общественников. Кроме того, он сказал, что готов отправиться за незаконно удерживаемыми россиянами в Ливию.

Фильм «Шугалей» — художественная кинолента, основанная на реальных событиях. По сюжету двое российских социологов Максим Шугалей и Самер Суэйфан отправляются в командировку в Ливию, чтобы проводить там социологические исследования по приглашению так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Во время изучения материалов россияне находят нечто, что может опорочить «имидж» ПНС. Узнав об этом, боевики берут в плен социологов и бросают их в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига», изощряясь в пытках и приемах психологического давления.

«Я считаю, что этот фильм, который расскажет о международном беспределе, обязателен для просмотра и изучения, в первую очередь, студентами, потому что именно на них нацелена западная пропаганда. Я думаю, что посмотрев это кино, многие из них переосмыслят пропаганду таких врагов страны, как Навальный и его приспешники, и поймут, что то, о чем говорят эти деятели — не более чем обман. Потому что та демократия, о которой говорит сейчас Запад и США, — это демократия, которая заканчивается арестами и неправовыми формами повиновения людей. Так что если мы хотим, чтобы у нас было так же, как в Ливии, то нужно следовать рекомендациям, которые издает нам Запад», — заявил Виталий Милонов.

Он отметил, что хотел бы, чтобы эта кинолента стала обязательной к просмотру всеми, кто готовится стать будущими госслужащими, политологами или будет связан с общественной деятельностью, наукой или педагогикой. Также он выразил надежду на то, что общие усилия правительственного аппарата РФ по освобождению социологов в дипломатическом поле увенчаются успехом.

«Как я уже говорил, я и мои коллеги из Госдумы готовы лично ехать в Ливию и вести переговоры с тем, кто их (социологов. — Прим. ФАН) удерживает, несмотря на то, что эти люди не имеют никакого международно признанного статуса. Но мы готовы пойти на это и готовы лично беседовать с боевиками из бандформирований, в том числе о том, чтобы они воевали с солдатами, а не с мирными людьми. Воевать с мирным населением — это ниже чести и достоинства любого вооруженного человека», — заключил депутат Госдумы.

Напомним, российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шуглея и Самера Суэйфана похитили боевики группировки RADA в Ливии в мае 2019 года, после чего без предъявления обвинений поместили россиян в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига». Несмотря на обращения от депутатов Госдумы РФ и общественных деятелей в посольство Ливии в Москве, ни одного официального ответа о судьбе россиян так и не последовало.