Заслуженный юрист РФ дал правовую оценку действий создателей фейков о коронавирусе

Общественную опасность преступлений, связанных с распространением фейк-ньюс о ситуации с COVID-19 в стране, нельзя недооценивать. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил заслуженный юрист России, доктор юридических наук и член Научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев.

Так собеседник ФАН отреагировал на сообщение о задержании органами внутренних дел жителя приморского города Уссурийска. Мужчину 28 лет привлекут к уголовной ответственности за распространение ложной информации об эпидемии коронавируса: он записал и распространил видеоролик, в котором рассказал о якобы зараженных сотрудниках местного предприятия. Таким образом казавшаяся «невинной» шутка вполне могла привести к паническим настроениям в обществе.

«У эпидемии есть две составляющие: собственно, само заражение вирусом людей и заражение информационного поля, — заявил юрист. — В данном случае мы столкнулись со второй из них. Я видел этот ролик: парень надел на себя респиратор и сказал, что «все заболели». Даже не знаю, что и сказать. Видимо, он просто дурачок, — по-другому и назвать его нельзя — который решил «хайпануть» на популярной теме. Это у молодого человека получилось, и органы следствия быстро смогли на него выйти. После этого он долго извинялся и говорил, что «больше так не будет». Но мы же отлично понимаем, что эти запоздалые раскаяния не сработают. Он уже посеял панику и исказил информацию об эпидемии в сознании людей».

Соловьев объяснил, в чем заключается общественная опасность подобного рода преступлений. По его словам, они подрывают доверие населения к объективным данным, публикуемым Минздравом на официальных сайтах. Поэтому даже такой небольшой информационный вброс, сделанный, по сути, на местном уровне, может привести к тому, что граждане по всей стране перестанут соблюдать предписанные государством меры и совершать необдуманные поступки.

«Пока у нас все в порядке: люди спокойны и ведут себя ответственно. Но если вдруг откуда-то появляется информация, что, мол, в стране творится «ужас-ужас-ужас» и перезаразились «буквально все», это может подорвать доверие к официальным данным и привести к непредвиденным последствиям, устранить которые будет крайне сложно», — убежден собеседник ФАН.

Тем не менее эксперт уверен, что «дезинформатор» не получит реального тюремного срока — скорее всего, правосудие будет удовлетворено, если того просто оштрафуют. Однако сам факт наказания молодого жителя Уссурийска должен охладить другие «горячие головы», пока только планирующие напугать население новыми фейками об опасном заболевании.

«Этот парень являет собой наглядный пример самого настоящего идиота, — убежден Соловьев. — Своими действиями он явно сыграл на руку иностранным «дирижерам», которые через своих наемников внедряют в сознание россиян мысли о недоверии властям, которые, напомню, находятся на переднем краю борьбы с коронавирусом. Но не думаю, что в этом конкретном случае кто-то платил блогеру из Уссурийска деньги. Повторюсь, он просто дурак».

Напомним, по состоянию на 5 апреля, всего в мире обнаружено 1 216 422 случаев заболевания COVID-19. При этом 252 478 человек — выздоровели, а 65 711 — погибли. Число заболевших в РФ — 5 389 (355 — вылечились, 45 — умерли).