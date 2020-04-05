В России создадут систему по идентификации россиян, возвращающихся из-за рубежа

Москва, 5 апреля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил создать единую информационную систему по идентификации россиян, возвращающихся из-за рубежа, в связи с распространением коронавируса.

Согласно поручению на сайте кабмина, обеспечить создание и работу этой системы поручено Минкомсвязи и министерству иностранных дел.

Уточняется, что эта система должна исключить риски распространения вернувшимися на родину россиянами COVID-19, в том числе в связи с возможными нарушениями ими режимов самоизоляции и карантина.

Напомним, в ночь на 4 апреля Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами. Были приостановлены рейсы по вывозу граждан РФ из-за границы. Правительство в тот же день утвердило правила оказания помощи россиянам, которые не смогли вернуться на родину из-за закрытия границ. Согласно постановлению кабмина, россияне, оказавшиеся в такой ситуации, смогут обратиться за помощью через портал госуслуг. Там будет размещена специальная форма электронного заявления.