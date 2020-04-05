Россияне рассказали о самых популярных занятиях в самоизоляции

Москва, 5 апреля. Социологической опрос показал, чему посвящают время россияне, оказавшиеся в самоизоляции. В список самых популярных занятий попали физкультура, обучение, сон, а также общение с семьей. Об этом свидетельствуют данные на сайте стопкоронавирус.рф.

Так, на первом месте у россиян оказалось общение с семьей — 21% в Telegram и до 43% в Viber. Вторую строчку занимают еда и сон — 27% во «ВКонтакте», 21% в Telegram, 11% в Viber. Третье место поделили между собой обучение и занятия спортом — по 7% граждан России.

Также на сайте отмечается, что от 22% опрошенных в Telegram и до 13% во «ВКонтакте» и Viber заявили о нехватке свободного времени, некоторые сообщили, что в самоизоляции работы стало только больше. Менее 20% пока не используют время с пользой для себя.

Подчеркивается, что в опросе на канале cтопкоронавирус.рф в Viber проголосовали более 237 тысяч человек, в группе во «ВКонтакте» порядка 5,5 тысячи россиян, а в Telegram 7,7 тысячи человек.

Напомним, что в большинстве регионов России ввели режим жесткой самоизоляции. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Самое большое количество случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией зарегистрированы в Москве — 3893 инфицированных.