Горячая Африка: хроника событий на Африканском континенте за последнюю неделю

В Мали похищают лидера оппозиции накануне выборов, в Южном Судане воюют за скот, в Малави оппозиция атакует кредитные учреждения, Руанду обвиняют в тайном контроле над другими странами и распространении коронавируса, ну а по всему континенту полиция массово избивает и стреляет по нарушителям карантина. Об этих и других событиях в Африке за прошедшую неделю читайте в нашей сводке.

Демократическая Республика Конго (ДРК)

30 марта в Киншасе произошли столкновения между полицией и сторонниками «Бунду диа Конгу» — новым религиозным движением, ставящим целью создание единого конголезского государства на территории ДРК, Республики Конго и части Анголы. Причиной конфликта явилось выступление лидера движения Не Мванды Мсели, обвинившего нынешнего президента ДРК Феликса Чисекеди в работе на руандийскую разведку, а затем самопровозгласившего себя президентом страны.

Двумя днями ранее в городе Лубумбаши во время демонстрации Вооруженными силами ДРК было убито большое количество членов движения «Май-Май Баката-Катанга». Это движение выступает за независимость южной провинции Катанга и известно жестокими нападениями на правительственные структуры, вербовкой детей-солдат и даже каннибализмом. Президент ДРК отдал приказ об аресте лидера «Май-Май Баката-Катанга» Гедеона Кюнгу.

Несмотря на то, что еще в 2016 году между правительством и движением было заключено мирное соглашение, а Гедеон Кюнгу формально легализовал организацию в качестве политической партии «Движение революционных африканских индепендистов», конфликты в регионе не прекращались.

Уганда

Двое работающих в Уганде руандийских гражданина были схвачены и подвергнуты пыткам угандийскими силами безопасности. По словам одного из задержанных по имени Эммануэль Намбаджимана, они подверглись избиениям электрическими кабелями и палками, а также обвинялись в том, что были намеренно посланы Руандой для распространения коронавируса на угандийской территории. Спустя некоторое время его вывезли с места содержания и выбросили на руандийской границе.

В городе Мулаго полицейские применили стрелковое оружие по отношению к не соблюдающему комендантский час жителю. По их словам, пострадавший не среагировал на приказ остановиться и атаковал стражей правопорядка. Нарушитель получил ранения и был доставлен в местный госпиталь.

Мозамбик

Ситуация на севере Мозамбика стремительно ухудшается, за последнее время зарегистрировано два крупных нападения в провинции Кабу-Делгаду. 24 марта группа боевиков численностью до 40 человек атаковала город Мосибоа-да-Прайа, заняв правительственные учреждения, военные объекты и полицейские участки. Два дня спустя боевики напали на город Киссанга, взорвав полицейский участок. Жертвами обеих атак стали до 30 сотрудников сил безопасности Мозамбика.

Конфликт в Кабу-Делгаду длится с 2017 года, и с каждым годом число нападений только растет. По некоторым оценкам, количество погибших уже достигло 1 тысячи человек, от 60 до 100 тысяч покинули свои дома из-за непрекращающихся атак. Местные силы безопасности неспособны противостоять угрозе, президент Филипе Ньюси открыто заявлял о необходимости международной поддержки.

При этом до сих пор до конца непонятно, кто стоит за нападениями. Несмотря на то, что с самого начала атаки на севере страны связывали с исламистскими организациями в лице мозамбикской «Ансар аль-Сунна» или ИГ1 (запрещена на территории России), даже местные источники неоднократно отмечали, что радикальный ислам является лишь ширмой, а нападения преследуют совершенно другие цели. Версия имеет право на существование: в провинции Кабу-Делгаду находятся огромные газовые месторождения, сразу несколько международных компаний (итальянская ENI, британская BP, французская Total, китайская CPNC) реализуют там свои проекты. Вполне возможно, что конфликт просто форсируется и используется определенными сторонами для достижения своих интересов.

Кения

В местных сетях широко обсуждаются случаи насилия полиции в отношении граждан, связанные с введением по стране карантина из-за коронавирусной инфекции. Несколько дней назад полицию обвиняли в массовых групповых избиениях не соблюдающих карантин в Момбасе жителей, а вчера в трущобах Найроби был застрелен 13-летний подросток. По утверждению властей, трагический инцидент произошел в результате непреднамеренного попадания шальной пули, генеральный инспектор полиции Хиллари Мутямбаи приказал провести расследование.

The @IG_NPS has directed the @DCI_Kenya to inquire into the death of a thirteen year old boy who was hit by a stray bullet last night within Huruma area. pic.twitter.com/8aMT3zzevZ — National Police Service-Kenya (@NPSOfficial_KE) March 31, 2020

Мали

26 марта неизвестными был похищен Сумайла Сиссе — лидер оппозиционной партии «Союз за республику и демократию» (URD), с 2002 года трижды баллотировавшийся в президенты. Официальный представитель URD сообщил, что неизвестные атаковали конвой из двух автомобилей, в котором вместе с Сиссе находилась группа из 12 человек. Стоит отметить, что похищение произошло накануне первого тура парламентских выборов. Голосование не стали отменять, даже несмотря на угрозу распространения коронавирусной инфекции: парламентские выборы неоднократно переносились еще с 2018 года.

Франция начинает формирование новой оперативной группы «Такуба» в Мали. Помимо французского контингента, в ее состав также будут входить подразделения из Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Германии, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Швеции, Великобритании, а также Мали и Нигера. Согласно планам, группа будет иметь первоначальную оперативную готовность уже летом 2020 года, а полностью развернута к лету 2021 года. Сформированное соединение будет проводить операции в регионе Липтако на стыке Мали, Буркина-Фасо и Нигера.

Причины таких действий очевидны: несмотря на то, что в регионе уже присутствуют более 5 тысяч французских солдат (в рамках проводимой с 2014 года операции «Бархан»), а численность развернутого в Мали контингента MINUSMA под мандатом ООН составляет почти 12 тысяч военнослужащих, интенсивность нападений боевиков только растет, а конфликт рискует выйти за пределы региона.

Сомали

В районе города Гарбахаррей провинции Гедо на минах подорвался эфиопский военный конвой, погибли двое солдат. Ответственность за нападение взяла «Аш-Шабаб».

В Сомали с 2007 года с одобрения ОНН действует миротворческая миссия АМИСОМ под мандатом Африканского союза. В соответствии с миссией страна разбита на пять секторов, в каждом из которых действует контингент одной из стран: Кении, Уганды, Эфиопии, Бурунди или Джибути. Упомянутая выше провинция Гедо, а также Бай и Баколь являются зонами размещения эфиопского контингента.

ЮАР

Государственная энергетическая компания Eskom добивается крупного ежегодного роста тарифов для потребителей до 2022 года. В качестве причины называется убыточность предприятия, а также неспособность компенсировать свои расходы. Против выступает государственный регулятор энергетики Nersa.

Eskom уже давно является южноафриканским символом неэффективного государственного управления. Обладая формально избыточными мощностями, компания не может обеспечить страну электричеством и уже несколько лет вынуждена проводить веерные отключения, от которых страдает как население, так и промышленность. Несмотря на то, что представители Eskom заявляют о выходе компании из кризиса к 2022 году в результате заявленного повышения тарифов, маловероятно, что ситуация коренным образом изменится. Особенно учитывая, что долг компании уже достиг 25 миллиардов долларов.

Малави

Правящая в Малави Демократическая прогрессивная партия (DPP) обвинила оппозиционную Партию конгресса Малави (MPC) в нападениях на сельских жителей, желающих получить займы от Фонда развития и предпринимательства Малави, а также в атаках на лидеров DPP в Дедза и Лилонгве. По словам генерального секретаря партии Гризильдара Джеффри, пострадавшие всего лишь искали возможности уменьшить свою бедность с помощью кредитов, а многие из них даже не являются сторонниками правящей DPP. Также было заявлено, что партия приняла специальные защитные меры и уже связалась с правоохранительными органами для привлечения к ответственности преступников.

Причинами нападений является созданный в феврале 2014 года Фонд развития и предпринимательства Малави, который фактически является государственным монополистом в области микрофинансирования. При этом организация обладает низкой финансовой эффективностью и сталкивается с массовым невозвратом средств населением. Оппозиция неоднократно обвиняла фонд в том, что его работа приводит лишь к потерям бюджета при неизменном уровне бедности в стране.

Чад

Президент Чада Идрис Деби лично прибыл на передовую в западную провинцию Лак, где проводится крупномасштабная контртеррористическая операция «Гнев Бома», направленная против боевиков «Боко Харам». На данный момент заявляется о ликвидации 76 членов организации, потери чадской армии составляют 7 солдат. О текущих успехах чадских вооруженных сил свидетельствуют сообщения об отступлении «Боко Харам» с позиций на озере Чад и обращение лидера группировки Абубакара Шекау, призвавшего сторонников не сбегать и сражаться с чадцами.

VIDEO: Despite suffering minor loss, #Chadian military in high spirit after decimating Boko Haram fighters pic.twitter.com/mR3lgOpXMI — Sahara Reporters (@SaharaReporters) April 2, 2020

Проводимая операция стала ответом на недавнее крупное нападение «Боко Харам» на лагерь чадских сил безопасности, в результате которого погибло 92 военнослужащих. Всего чадский Генштаб планирует разместить до 1000 солдат в районе проведения операции.

Любопытно, что на факт появления чадского лидера на передовой больше всего отреагировали не в самом Чаде, а в соседней Нигерии. Нигерийские пользователи соцсетей отмечают смелость и решимость Идриса Деби, ставя это в укор президенту Нигерии Мохаммаду Бухари. Причина такой реакции заключается в том, что одним из предвыборных обещаний Бухари в 2015 году был разгром «Боко Харам». Однако, несмотря на определенные успехи, спустя почти пять лет нигерийским властям так и не удалось нанести полное поражение группировке, в результате чего атаки на нигерийские силы безопасности продолжаются по сей день.

Chadian President, Idris Deby, Leading War Against Boko Haram



Meanwhile, Buhari has only managed photo-ops & medical trips in 5yrs, assigned himself Minister of Petroleum immediately he won, what happened to him being Minister for Defence as a Retired General?



Buhari is a SCAM! pic.twitter.com/ZRLt1xWzBT — ???????? NEFERTITI ???????? (@firstladyship) April 2, 2020

Южный Судан

В результате боев между враждующими скотоводческими общинами в Озерной провинции Судана были убиты 13 человек. Причиной столкновений стал угон скота. Начиная с провозглашения независимости Южным Суданом в 2011 году в стране не прекращается гражданская война как между политическими партиями, так и между кланами и общинами.

Полиция Западной Экваториальной провинции выпустила приказ о недопущении избиения нарушителей комендантского часа, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции. Случаи непропорционального применения силы по отношению к нарушителям карантинных мер участились по всему Африканскому континенту.

Нигер

Более 250 мигрантов было брошено в пустыне проводниками на границе с Ливией после перекрытия границ в связи с коронавирусной инфекцией. Через Нигер проходит один из крупнейших маршрутов мигрантов в Ливию с целью дальнейшего попадания в Европу.

???? At least 250 migrants were abandoned by smugglers at the Niger #Libya border. @UNmigration staff are there to provide needed assistance and accompany them to Agadez for further support.



pic.twitter.com/aCvaXsCTYT — Safa Msehli (@msehlisafa) April 2, 2020

Центральноафриканская Республика (ЦАР)

1 апреля произошла встреча между послом России в ЦАР Владимиром Титоренко и президентом республики Фостен-Арканжем Туадерой. Обсуждались вопросы укрепления двусторонних отношений в сфере экономики, здравоохранения и безопасности.

On April 1 President of #CentralAfricanRepublic Faustin Archange Touadéra met with the #Russia’s Ambassador Vladimir Titorenko. They discussed strengthening of bilateral relations in the spheres of economy, health and safety. pic.twitter.com/EbNy0PAd9l — Central African Reporter (@ReporterCentral) April 2, 2020

Состоялся очередной выпуск 365 курсантов вооруженных сил республики, прошедших обучение под руководством российских инструкторов. Министр обороны страны Мари-Ноэль Койара поблагодарила российскую сторону за сотрудничество. Сообщается также, что по просьбе российских специалистов торжественную часть выпуска отменили из-за угрозы распространения коронавируса.

Armed Forces of #CentralAfricanRepublic is reinforced with new 365 FACA elements trained by Russian instructors.

The official exit ceremony was held in the presence of the Minister of National Defense, Marie-Noëlle Koyara, who thanked the Russian Federation for its commitment. pic.twitter.com/jknTuVgj29 — Central African Reporter (@ReporterCentral) March 30, 2020

На фоне распространения по континенту пандемии COVID-19 было заявлено о всего трех аппаратах ИВЛ на всю страну.

1 Организация запрещена на территории РФ.