Москва, 5 апреля. Новый глобальный экономический кризис неизбежен, поэтому необходимо быть готовыми к самым разным сценариям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису», — отметил он.

Песков также добавил, что данный вызов требует координации действий и принятия антикризисных мер со стороны многих государств.

«Предстоит много работы», — добавил он.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая эпидемия пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество инфицированных новым вирусом во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 63 тысяч человек.

Многие эксперты уверены, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов выразил уверенность, что последствия от эпидемии коронавируса для российской экономики будут более значительными, чем падение цен на нефть. По его словам, коронавирус оказывает негативное влияние на разные отрасли экономики, поэтому его последствия будут более масштабными.