Попова заявила, что России удается не допустить взрывного роста эпидемии COVID-19

Москва, 5 апреля. Россия избегает взрывного роста числа зараженных коронавирусом. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В эфире программы «Москва. Кремль. Путин» она отметила, что пока удается не допустить значительного распространения пневмонии COVID-19.

«Пока у нас это получается. Нам удается не сорваться во взрывной рост, в рост экспоненциальный», — пояснила Попова.

По последним данным, в России зарегистрировано 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 658 были выявлены в течение предыдущих суток. Всего с начала эпидемии выздоровело 355 пациентов, 45 скончались, передает «Ридус».

Напомним, эпидемия коронавируса нового типа началась в конец прошлого года в китайском городе Ухань провинции Хубэй. НА данный момент распространение заболевания в КНР пошло на спад, эпицентр пандемии переместился в США и Европу.