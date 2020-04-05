Москва, 5 апреля. Коронавирусная инфекция затрагивает не только легкие, но и все органы организма человека. Об этом рассказал заведующий отделением инфекционных заболеваний римской больницы Умберто I, профессор университета «Сапиенца» Клаудио Мастроянни.

По его словам, легкие при заражении вирусом страдают больше всего, но на капиллярном уровне по микроциркулярному руслу поражаются и все другие органы. Клаудио Мастроянни заметил, что женщины меньше подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией, чем мужчины. Этот вопрос еще предстоит изучить. Также, как отметил профессор, необходимо понять, почему пока не выявлено ни одного случая инфицирования людей с диагнозом ВИЧ.

Специалист добавил, что ожирение и диабет являются факторами риска в случае с коронавирусной инфекцией. Высокий показатель смертности объясняется тем, что реальное число заболевших выше официальных данных.

«Есть мнение, что на каждый выявленный случай заражения приходится 6–10 невыявленных случаев», — резюмировал эксперт.

Детский врач, телеведущий и автор книг о здоровье Евгений Комаровский ранее рассказал, поможет ли средство для мытья посуды очистить руки. По его словам, использование вместо мыла средства для мытья посуды достаточно эффективно.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в конце декабря прошлого года в Китае. Некоторые политологи, экономисты и лидеры общественного мнения считают, что COVID-2019 — это разработка США. Коронавирус был разработан американскими учеными еще пять лет назад, уверен бывший эксперт ООН по бактериологическому оружию Игорь Никулин.