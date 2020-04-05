Песков заявил, что решение продлить нерабочую неделю вызывало разногласия

Москва, 5 апреля. Продление нерабочей недели до конца апреля стало огромной нагрузкой на экономику, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это решение вызывало разногласия», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, изначально нерабочий период был введен в России с 30 марта по 5 апреля, но 2 апреля глава государства Владимир Путин заявил, что он будет продлен до конца апреля. При этом президент обратил внимание, что сроки могут сократиться, если позволит эпидемиологическая обстановка.

Путин объяснил, что главной целью продления нерабочей недели является борьба с распространением коронавирусной инфекции. Это — не каникулы и не время для прогулок и походов в гости. Он призвал россиян максимально соблюдать режим самоизоляции.

Естественно, продление нерабочего периода стало большой нагрузкой для малого и среднего бизнеса. В качестве одной из меры поддержки президент подписан закон о кредитных каникулах.