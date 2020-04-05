Россиянка из Италии рассказала об условиях жизни в жестком карантине

Рим, 5 апреля. Россиянка Виктория Киселева рассказала о том, как проводит время в условиях жесткого карантина в Италии.

По словам проживающей в Италии россиянки, выходить на улицу можно только в том случае, если вам нужны продукты или лекарства. Покидать дома также можно тем, кто работает. Дома нужно заполнить бумагу, в который требуется указать цель своего передвижения по улице и точный маршрут.

«Если тебя остановит патруль и окажется, что ты идешь не туда, куда заявил, то тебя оштрафуют на сумму от 300 до 4000 евро», — рассказала Виктория.

Она отметила, что всегда посещает магазин в маске и одноразовых перчатках, а продукты закупает сразу на пару недель. Она подчеркнула, что в городе чувствуется дефицит защитных масок. Многие итальянцы шьют марлевые повязки самостоятельно, используя для вкладыша гигиенические салфетки.

По ее словам, в первые дни после введения карантина многие горожане потеряли счет времени и путали день с ночью.

«Сейчас уже все понимают, что нужно придерживаться определенного распорядка дня и найти себе занятия, которые отвлекают и успокаивают», — заявила девушка.

Она также рассказала, что далеко не все итальянцы осознали всю серьезность возникшей ситуации. Многие до последнего упорствовали и продолжали гулять на улицах, ходить в бары, а также не соблюдали безопасную дистанцию. Осознание пришло после новостей о первых погибших по всей стране, количество которых увеличивалось с каждым днем.

Девушка призвала жителей России отнестись серьезно к тому, что происходит вокруг и поверить, что угроза существует. Нельзя недооценивать опасную китайскую инфекцию, заключила россиянка.

Напомним, что в Италии официально зарегистрированы более 124 тысяч случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Жертвами нового вируса стали 15 тысяч человек.