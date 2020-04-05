Путин будет работать дистанционно не менее недели

Москва, 5 апреля. Режим дистанционной работы президента РФ Владимира Путина продлится не менее недели. Об этом сообщил пресс-секретарь национального лидера Дмитрий Песков.

Ранее Путин провел заседание с членами правительства в удаленном формате. По словам Пескова, президент все чаще использует онлайн-режим в работе, для чего имеются необходимые технологические возможности, передавало Федеральное агентство новостей.

«Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше», — отметил представитель Кремля.

Путин также принимал участие в совещании «Большой двадцатки», которое также прошло в дистанционном формате.

По последним данным, в России выявлено 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией, большинство из которых зафиксированы в Москве. За прошедшие сутки число больных увеличилось на 658 человек. Побороть ранее неизвестную инфекцию смогли 355 пациентов, 45 скончались.

Напомним, о появлении коронавируса нового типа власти Китая сообщили ВОЗ в конце декабря прошлого года. Первые зараженные были обнаружены в городе Ухань провинции Хубэй и имели отношение к местному рынку морепродуктов. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, эпицентр пандемии переместился в Европу и США.