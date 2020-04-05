Депутат Госдумы Вострецов прокомментировал грядущую премьеру фильма «Шугалей»

В апреле стартует премьера отечественного фильма «Шугалей», рассказывающего судьбу двух российских социологов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых незаконно удерживают в неофициальной ливийской тюрьме «Митига» с мая 2019 года.

Депутат Государственной Думы Сергей Вострецов в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) отметил, что социологи заслуживают снятого фильма о них.

«Их судьба непростая. Мы живем в современном мире, где не соблюдается никаких прав и законов: могут бомбить целые страны, устраивать революцию, брать в заложники людей… И все это пока что, к сожалению, безнаказанно. Я надеюсь, что когда-нибудь в Ливию придет мир и ребята вернуться домой. А тот факт, что этот фильм увидят и за рубежом, возможно, даст толчок для тех стран, которые сегодня взаимодействуют с этим режимом (ПНС — Прим. ФАН). Может, мозги на место встанут и ребят отпустят», — комментирует события в Ливии Сергей Вострецов.

Кинолента «Шугалей» основана на реальных событиях, происходящих в Ливии в наши дни: согласно сюжету, российские социологи отправляются в Северную Африку по официальному приглашению для проведения исследований. В ходе изучения ситуации в стране россияне находят информацию, которая может навредить «имиджу» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии. Узнав об этом, боевики похищают социологов и отправляют их в неофициальную ливийскую тюрьму «Митига».

Напомним, Максима Шугалея и Самера Суэйфана похитили члены бандформирования RADA, подчиняющегося главе ПНС Ливии Файезу Сарраджу в мае 2019 года. До сих пор социологам так и не предъявили обвинений, а посольство Ливии в Москве отказалось принять посетителей, в числе которых были официальные лица, интересующиеся судьбой незаконно удерживаемых россиян. В настоящее время известно, что они удерживаются в неофициальной ливийской тюрьме «Митига», где к заключенным применяют пытки и психологическое насилие.