Расследование Соболь о YouTube-канале RT рассыпалось из-за логических ошибок

В четверг, 2 апреля, на YouTube-канале «Навальный LIVE» было опубликовано очередное «расследование» за авторством сотрудницы ФБК (организация признана иноагентом на территории России) Любови Соболь. В нем она постаралась доказать, что популярность российского международного телеканала RT в Интернете якобы основана на проплаченных просмотрах и комментариях. Но даже при поверхностном просмотре ролика видно, что весь материал выстроен на грубом манипулировании фактами.

Пикантная ошибка на логику

Например, пикантной особенностью нового «расследования» стало утверждение, будто на своем YouTube-канале RT накручивает просмотры через сайты с контентом эротического содержания. В качестве доказательства Соболь привела комментарии, которые она обнаружила под одним из видео с более чем миллионом просмотров.

Однако, как эти комментарии в принципе могут способствовать увеличению просмотров, Любовь не раскрывает. Если бы ей удалось обнаружить рекламу RT на эротических сайтах, то утверждение было бы верно. Но ситуация ровно противоположенная — это недобросовестные владельцы порталов с «клубничкой» используют популярные видеоролики для распространения спама в комментариях.

Тут вопросы должны возникать не к RT, а к администрации YouTube, которая допускает использование своего портала для рекламы эротического контента. Что интересно, вопросы на эту тему к популярному видеохостингу возникали и ранее.

Еще в 2018 году СМИ освещали скандальную ситуацию, когда на каналах самых популярных блогеров мирового уровня начала массово появляться реклама пикантного характера. Так что владельцы эротических сайтов давно паразитируют на популярности раскрученных YouTube-каналов. Их присутствие в комментариях можно расценивать как доказательство известности того или иного блогера, в данном случае телеканала RT, но не наоборот.

В данном случае Соболь, осознанно или намеренно, совершила известную логическую ошибку — подменила причину на следствие. Это под популярными видео появляются спамеры эротического контента, а не они делают видео популярными.

Статистика дала сбой

Как бы то ни было, основой для «расследования» стали комментарии обычных пользователей. По мнению Соболь, под популярными видео должно быть и много комментариев, чего у роликов RT, особенно иноязычных, якобы не наблюдается. В пример приводятся два сюжета «RT на испанском», которые просмотрело более 1 миллиона человек каждый, но комментариев на одном всего 93, а на втором еще меньше.

Для сравнения Соболь использует статистику канала «Навальный LIVE». В частности, ролик, посвященный поправкам в Конституцию России, который собрал 14 тысяч комментариев.

Разница действительно впечатляющая, но насколько уместно подобное сравнение? Во-первых, неуместно ставить в один ряд новостной ресурс и канал желтушного блогера. Задача корреспондентов RT — достоверно рассказывать об актуальных событиях, а цель Навального, Соболь и ФБК — создать максимально скандальный ролик, не считаясь с фактами и аргументами. Сюжеты СМИ могут быть интересны миллионам, но не вызывать ответной реакции.

Во-вторых, разница в количестве комментариев и просмотров возникает, когда видеоролик с YouTube расходится по социальным сетям. Если пользователь посмотрел ролик в Twitter, Facebook или в «ВКонтакте», то там он и оставил свой комментарий, а просмотр засчитался на видеохостинге. Поэтому большая разница между количеством просмотров и комментариев свидетельствует только о том, что видео либо было использовано популярным блогером на своей странице, либо распространено многими обычными пользователями.

И в-третьих, если Соболь пытается доказать «накрутку» просмотров у RT, то она должна доказать их систематичность, а не использовать лишь наиболее удобный для себя пример. Мы проверили 12 самых популярных видео с канала «RT на испанском» и удостоверились, что систематичность с большим числом просмотров и малым количеством комментариев отсутствует.

Только под двумя видео из дюжины менее 1000 комментариев: 571 под сюжетом о подготовке к визиту президента Ирана в Италию и 944 к короткому видео о землетрясении в Непале. А вот на материал RT о жизни в Конго Соболь внимания не обратила, что и понятно — там почти 16 тысяч комментариев. В среднем же на канале под популярными видео 2-4 тысячи сообщений.

Следует отметить, что и 571, и 964 комментария под популярными роликами СМИ можно считать средним результатом. Причем, по мнению самой же Любови. В своем расследовании она упомянула видео на YouTube-канале «Би-би-си», где только 790 комментариев при 1,6 миллиона просмотров. Такую статистику она сочла обычной.

Выходит, что в 12 самых популярных видео «RT на испанском» нет признаков накрутки, указанных в видео Соболь. Всего на канале размещено более 200 роликов, каждый из которых имеет более миллиона просмотров. А помощница Навального нашла только два примера с малым числом комментариев и на их основе провела свой «анализ».

В данном случае Соболь, осознанно или намеренно, совершила другую распространенную логическую ошибку — подменила общее на частное. Статистику всего 2 «удачных» примеров она распространила на 200 других объектов своего расследования, проигнорировав их показатели.

Не рефлексируй, продвигай

Третьим аргументом Любови стало качество сообщений под видео RT. По ее мнению, настоящие комментарии — это когда люди обсуждают тему ролика. А «продажные» — когда публикуют не относящиеся к делу заявления, спамят однотипные фразы или вовсе бессмысленные наборы символов. Вот такой комментарий Соболь якобы обнаружила под одним из видео RT.

Телеканал якобы заказывает платные комментарии к своим видео для их продвижения, утверждает Любовь. Однако этот тезис плохо соотносится с предыдущим — малым числом сообщений под роликами RT. Два утверждения можно считать взаимоисключаемыми — либо комментариев мало, либо их много, но они якобы платные. Собственная непоследовательность Соболь не смущает.

Впрочем, комментарии действительно могут быть использованы для продвижения роликов в тренды, списки самых популярных видео на YouTube. Отдельные пользователи даже не скрывают, что пишут сообщения специально для продвижения каналов.

Вот только найдены они были не под сюжетами RT, а под видео канала «Навальный LIVE», которое Любовь поставила в пример в своем расследовании. Под каждым роликом Навального, Соболь и других сотрудников ФБК таких сообщений десятки. Есть они и под самим расследованием, но мы не стали их приводить в пример, чтобы у наших читателей не возникло сомнения, будто авторы этих комментариев просто неудачно иронизировали.

Сообщения однотипны, не относятся к теме видео, а их главная задача — продвигать видео. Это всё критерии, по которым Любовь попыталась обвинить RT в «грязном» продвижении на YouTube. Но выходит, что это команда ФБК может пользоваться услугами спамеров.

Однако не факт, что Навальный финансово стимулирует продвижение своих видео. Еще в 2011 году он призвал своих подписчиков «не рефлексировать, а распространять». То есть не критически оценивать творчество блогера, а публиковать его где только возможно. Тогда он открыто обозначил роль своей аудитории — бездумное копирование его идей и их продвижение. Таким образом, за поддельными аккаунтами могут быть как проплаченные спамеры, так и идейные последователи ФБК, смыслом жизни которых стало распространение «творчества» Навального и его команды.

Как бы то ни было, но и в этом аргументе Соболь допустила грубую логическую ошибку, известную как взаимоисключающие параграфы. С одной стороны, она заявила, что у RT слишком мало комментариев, а с другой — что у них слишком много якобы купленных комментариев. Тут следует выбрать что-то одно.

В итоге получаем, что три главных аргумента Соболь в расследовании логически не верны. Она попыталась поменять местами причину и следствие, распространила статистику частного на общее и использовала два полностью взаимоисключаемых параграфа. Одну ошибку еще можно было бы принять за случайность или недоработку, но не три. Соболь либо сознательно выпустила материал низкого качества, в расчете на аудиторию, которая привыкла не рефлексировать, а распространять, либо логика и вправду не является сильной стороной Любови, якобы обладательницы красного диплома МГУ.