Европа прикрывается миротворческими инициативами в борьбе за ливийскую нефть

Брюссель, 5 апреля. В ЕС призвали противоборствующие стороны конфликта в Ливии к защите нефтяных ресурсов страны и инфраструктурного комплекса согласно действующим резолюциям Совета Безопасности ООН. Об этом сообщает арабское новостное издание Adresslibya.

В тексте опубликованного заявления Евросоюз отметил важность возобновления нефтедобычи и обеспечения «справедливого распределения доходов от продажи нефти между всеми ливийскими регионами» в условиях нынешней непростой ситуации с распространением коронавируса.

Напомним, в начале апреля Евросоюз начал операцию IRINI, основная задача которой заключается в мониторинге соблюдения оружейного эмбарго ООН в Ливии и наблюдении за передвижениями в акватории Средиземного моря согласно резолюции №2292 Совбеза ООН.

Однако помимо наблюдательных функций за соблюдением эмбарго в пунктах мониторинговой миссии со стороны ЕС прописаны также и другие пункты. Например, наблюдение и сбор информации о незаконном экспорте ливийской нефти и нефтепродуктов, что имеет мало общего с оружейным эмбарго ООН.

Как выяснилось в первый же день работы миссии, Евросоюзу важнее нефтедобыча в регионе, чем мир — когда турецкий фрегат, незаконно находящийся в территориальных водах Ливии, выпустил ракету RIM-66 по городу аль-Аджилят в Ливии, реакции со стороны ЕС так и не последовало. Таким образом, можно сделать вывод, что для Европы остаются две главные проблемы, идущие из североафриканского региона: поток мигрантов, увеличившийся благодаря действиям Турции, и нефтедобыча, где Анкара весьма успешно перехватывает у Европы инициативу, активно вмешиваясь в ливийский конфликт. Ради получения нефтяных ресурсов Европа готова даже рассматривать вопрос конца монополии Нефтяной национальной компании и получение доходов востоком.

При этом Европа пытается действовать в дипломатическом поле, в отличие от Турции, призывая ливийские стороны конфликта конструктивно участвовать в переговорах, чтобы «договориться о принятии срочных экономических и финансовых мер, включая аудит счетов Центрального банка Ливии и его филиала на востоке». По мнению европейцев, это якобы имеет решающее значение в условиях кризиса, вызванного коронавирусом. Однако в итоге единственным «вирусом» в Ливии, разрушающим страну, остается анархия и терроризм на западе, где базируются боевики так называемого Правительства национального согласия во главе с функционерами «Братьев-мусульман» и «Аль-Каиды»1 (террористические группировки, обе запрещены в РФ), подвергающими обстрелам людей, которых они публично называют «своими гражданами», а Европа в данном случае лишь отстаивает свои экономические амбиции, прикрываясь миротворческими инициативами.

1 Организация запрещена на территории РФ.