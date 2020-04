ПНС Ливии ведет целенаправленный обстрел мирного населения в Каср бен Гашире

Триполи, 5 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают систематические обстрелы мирных территорий, один из артобстрелов был намеренно направлен против гражданских лиц.

Силы ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) за сутки сбили два турецких беспилотника над Ливией. Арабский телеканал Libya Alhadath TV сообщает о сбитом турецком БПЛА на востоке Мисураты, еще один дрон был сбит на направлении Абу Курайн. Как сообщает официальный аккаунт Отдела военной информации ЛНА в Facebook, вылетевшие из аэропорта Мисураты турецкие беспилотники пытались нанести удары по КПП воинских частей армии Халифы Хафтара в окрестностях Аль-Вишки, где был замечен и сбит третий ударный дрон.

Пользователи социальных сетей, проживающие в зоне боевых действий в Ливии, сообщают о многочисленных ударах со стороны триполийских бандформирований. Так, один из жителей Триполи написал на своей странице в Facebook о падении артиллерийских снарядов в районах Ар-Раваджих и Аль-Хавалик в ночь с 4 на 5 апреля.

Пользователь Twitter, лояльный боевикам ПНС, пишет об интенсивном артобстреле позиций ЛНА в районах Сук ас-Сабт и Фундук аш-Шариф. Кроме того, бандфомирования Сарраджа намеренно нанесли удар по случайным мирным гражданам в районе Бир аль-Алям в Каср бен Гашире.

Также военный источник сообщил каналу «Февраль» об ударе ВВС ПНС по военной базе Аль-Ватыя, в результате которого было уничтожено три боевых машины ЛНА и погибли трое военнослужащих армии Хафтара.

ВВС Ливийской национальной армии нанесли точечные ответные авиаудары по группировкам ПНС на востоке Мисураты, а в ходе боестолкновений между силами ПНС и ЛНА погиб сирийский наемник Омар Абдель Моати Аабу, военнослужащий дивизии «аль-Хамзат». Об этом сообщает лояльный ЛНА аккаунт в Facebook. Это были не единственные потери для бандформирований Триполи — в сети появилось видео захваченных в плен чадских боевиков Усамы Джувейли. Сообщается, что на различных направлениях на каждого бойца ПНС приходится порядка четырех иностранных наемников.

More captured #GNA Chadian mercenaries today by the lions of the Libyan army #LNA .#Tripoli

The African mercenaries are under the command of Osama al-Juwaili

It is clear in various front lines for every libyan militia fighter there is 4 non Libyan mercenaries. pic.twitter.com/1NSiF1R3Rs