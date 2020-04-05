ПНС Ливии ведет целенаправленный обстрел мирного населения в Каср бен Гашире

Триполи, 5 апреля. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии продолжают систематические обстрелы мирных территорий, один из артобстрелов был намеренно направлен против гражданских лиц.

Силы ПВО Ливийской национальной армии (ЛНА) за сутки сбили два турецких беспилотника над Ливией. Арабский телеканал Libya Alhadath TV сообщает о сбитом турецком БПЛА на востоке Мисураты, еще один дрон был сбит на направлении Абу Курайн. Как сообщает официальный аккаунт Отдела военной информации ЛНА в Facebook, вылетевшие из аэропорта Мисураты турецкие беспилотники пытались нанести удары по КПП воинских частей армии Халифы Хафтара в окрестностях Аль-Вишки, где был замечен и сбит третий ударный дрон.

Пользователи социальных сетей, проживающие в зоне боевых действий в Ливии, сообщают о многочисленных ударах со стороны триполийских бандформирований. Так, один из жителей Триполи написал на своей странице в Facebook о падении артиллерийских снарядов в районах Ар-Раваджих и Аль-Хавалик в ночь с 4 на 5 апреля.

Пользователь Twitter, лояльный боевикам ПНС, пишет об интенсивном артобстреле позиций ЛНА в районах Сук ас-Сабт и Фундук аш-Шариф. Кроме того, бандфомирования Сарраджа намеренно нанесли удар по случайным мирным гражданам в районе Бир аль-Алям в Каср бен Гашире.

Также военный источник сообщил каналу «Февраль» об ударе ВВС ПНС по военной базе Аль-Ватыя, в результате которого было уничтожено три боевых машины ЛНА и погибли трое военнослужащих армии Хафтара.

ВВС Ливийской национальной армии нанесли точечные ответные авиаудары по группировкам ПНС на востоке Мисураты, а в ходе боестолкновений между силами ПНС и ЛНА погиб сирийский наемник Омар Абдель Моати Аабу, военнослужащий дивизии «аль-Хамзат». Об этом сообщает лояльный ЛНА аккаунт в Facebook. Это были не единственные потери для бандформирований Триполи — в сети появилось видео захваченных в плен чадских боевиков Усамы Джувейли. Сообщается, что на различных направлениях на каждого бойца ПНС приходится порядка четырех иностранных наемников.

More captured #GNA Chadian mercenaries today by the lions of the Libyan army #LNA .#Tripoli

The African mercenaries are under the command of Osama al-Juwaili

It is clear in various front lines for every libyan militia fighter there is 4 non Libyan mercenaries. pic.twitter.com/1NSiF1R3Rs — M.LNA (@LNA2019M) April 4, 2020

Ливийская национальная армия продолжает сражаться против боевиков так называемого Правительства национального согласия и обличать иностранных наемников из Сирии, Турции и Чада. В аккаунте подразделения ЛНА «Хумат Абу Салим» в Twitter было опубликовано соответствующее заявление.

المرتزقةالسوريين و الغزاةالأتراك خسروا الحرب في #سوريا،فساعدهم #أردوغان بالهرب وأرسلهم إلى #ليبيا

لكنهم لا يقاتلون من أجل وطنهم ولا دفاعاً عن أهلهم

انهم مرتزقةرخيصةالثمن، لم ولن يهزموا ارادةالشعب الليبي

نحن رجال ليبيا، حماة #أبوسليم وسوف نحمي أرضنا وما النصر إلا صبر ساعة#طرابلس — حُماة أبو سليم (@AbuSaleemDfndrs) April 4, 2020

«Сирийские наемники и турецкие захватчики проиграли войну в Сирии, в связи с чем Эрдоган помог им сбежать и отправил их в Ливию. Они не борются за благополучие своей страны и не защищают своих граждан. Они — дешевые наемники, им не сломить волю ливийского народа. Мы — ливийцы, защитники Абу Салима, и мы будем защищать нашу землю», — говорится в тексте заявления.

Кроме того, официальный спикер ЛНА, генерал-майор Ахмад Мисмари в интервью новостному арабскому изданию Akhbar Libya 24 заявил о возвращении в аэропорт Стамбула из Ливии турецкого грузового борта в условиях закрытого воздушного пространства.

В субботу, 4 апреля, Ахмад Мисмари сказал, что этот самолет принадлежит ливийской ячейке террористической группировки Абделя Хакима Белхаджа. По словам генерал-майора ЛНА, это является подтверждением нарушения правил внутренней и международной гражданской авиации. Мисмари отметил, что «самолет вылетел из аэропорта Стамбула в направлении Мисураты или «Митиги», чтобы перевезти тела сирийских наемников и семи турок».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган продолжает поддержку боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, несмотря на все международные договоренности, достигнутые при его участии в Москве и Берлине. Кроме того, поставляя в Ливию партию вооружения и боевиков из сирийского Идлиба, Эрдоган действует в обход эмбарго ООН, наложенного в 2011 году.

Ранее сообщалось о начале мониторинговой миссии за соблюдением эмбарго ООН со стороны ЕС — операция получила название IRINI. Однако первый же прецедент с нахождением в территориальных водах Ливии турецкого фрегата и ракетного выстрела по территории страны миссия Евросоюза оставила без внимания.