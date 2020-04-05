Сирия, 5 апреля. Три новых случая заболевания коронавирусом зафиксированы в Сирии. SDF**** задержали молодых людей в Ракке под предлогом нарушения комендантского часа. Минобороны Турции заявило об уничтожении пяти курдских боевиков в зоне операции «Источник мира», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: потеряли одного из солдат в результате нападения неизвестных в городе Джасим в Даръа.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: провоцирует стычки с САА в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные бандформирования: задержали несколько человек в городе Ат-Табка в провинции Ракка под предлогом нарушения комендантского часа.

ВС Турции и протурецкие силы: заявили о нейтрализации пяти курдских боевиков в зоне операции «Источник мира».

Провинция Дейр-эз-Зор

Министерство здравоохранения Сирийской Арабской Республики (САР) сообщило о трех новых случаях заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших в стране достигло 19 человек.

Между тем поступила более подробная информация об убийстве восьми гражданских лиц на северо-западе Дейр-эз-Зора, о котором стало известно накануне. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что сирийцы родом из города Маадан, находящегося недалеко границы с соседней провинцией Ракка, были казнены террористами «Исламского государства»1. По неподтвержденным данным, джихадисты надеялись получить за них выкуп.

Провинция Даръа

Вылазка неизвестных произошла к северу от административного центра провинции поблизости от города Джасим. По данным интернет-портала Halab Today TV, в результате нападения был убит сотрудник сил безопасности Сирийской арабской армии (САА) по имени Мухаммад Халил аль-Хаджи. Предполагается, что к его убийству причастны боевики, которые, по мнению многих военных экспертов, действуют в координации с силами международной коалиции из «55-километровой зоны». Напомним, двумя днями ранее у Джасима также был застрелен бывший полевой командир «Южного фронта» — Мухаммад Юсуф Джабави.

Как известно, операция по зачистке территорий Даръа и Эль-Куйнетры завершилась в июле 2018 года. Некоторые из террористов, не пожелавших смириться с поражением, ушли в подполье.

Провинция Идлиб

Террористы продолжают препятствовать мирному урегулированию в Идлибе. Военный источник в сети Twitter (SteeleSyAA) сообщает о протестных акциях, организованных боевиками на шоссе М-4. Участники демонстраций жгут покрышки и перекрывают дороги.

Напомним, по условиям российско-турецких договоренностей от 5 марта, магистраль должна патрулироваться объединенными силами российской военной полиции и армии Турции, однако провокации со стороны террористов не позволяют провести мониторинг в безопасных условиях. Совместное патрулирование было осуществлено лишь дважды и в сокращенном формате.

Тем временем в южной части региона на линии разграничения Сирийской арабской армии (САА) и боевиков возобновились вооруженные столкновения. Twitter-канал (Step_Agency) сообщает о перестрелках в районе населенных пунктов Сфухон и Аль-Фатир. Их инициаторами выступили террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», отказавшиеся соблюдать режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации.

Провинция Ракка

Официальный Twitter-канал турецкого Минобороны (tcsavunma) сообщил о том, что военным ВС Турции удалось предотвратить попытку проникновения членов Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) в зону операции «Источник мира». В результате развернувшихся столкновений были нейтрализованы пять курдских боевиков.

Напомним, зона на границе Турецкой Республики и САР между городами Тель-Абьяд и Рас аль-Айн перешла под контроль Турции и выступающих на ее стороне формирований в октябре прошлого года. Тем не менее радикальные бандгруппы курдов продолжают предпринимать вылазки в этот район.

Между тем «Демократические силы Сирии» (SDF) арестовали несколько молодых людей в населенном пункте Ат-Табка к юго-западу от Ракки, когда те возвращались с городского рынка. Сирийцы были задержаны под предлогом нарушения комендантского часа, несмотря на то, что работа магазинов в это время приостановлена не была. Местные активисты полагают, что арестантов направят в тренировочные лагеря SDF в рамках принудительной мобилизации.

1 Организация запрещена на территории РФ.