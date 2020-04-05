Фильм «Шугалей» расскажет правду о работе похищенных в Ливии российских социологов

Москва, 5 апреля. Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич рассказал о фильме «Шугалей». Он посвящен судьбе социолога Максима Шугалея, которого вместе с Самером Суэйфаном похитили террористы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Малькевич в своем Telegram-канале напомнил, что Максим Шугалей уже год находится в тюрьме в Триполи. Российскому социологу никаких обвинений предъявлено не было. Шугалей является заложником банд Триполи, которого взяли в плен для давления на Россию, считает президент ФЗНЦ. Он подчеркнул, что усилия по освобождению Шугалея пока не принесли результатов.

«Строго говоря, такое может случиться с каждым из нас: бандиты любого могут захватить в плен, взять в заложники — и что тогда? Ответы на эти вопросы есть. Сейчас завершаются съемки фильма «Шугалей». Он расскажет о том, над чем работали наши ребята в Ливии — и какой ценой они расплачиваются за знание правды», — написал Александр Малькевич.

Он сообщил, что в ближайшее время состоится мировая премьера кинокартины, главная цель которой заключается в привлечении внимания российских властей и международных правозащитных институтов к судьбе россиян, попавших в тюрьмы Ливии и ставших заложниками у террористов.

Малькевич напомнил об одиночных пикетах у посольства Ливии в России, которые проводились в течение полутора месяцев до введения режима самоизоляции.

«Требование одно — освободить наших граждан из плена! Вместе поможем Шугалею выйти на свободу!» — резюмировал Малькевич.

В начале прошлого года российские социологи Шугалей и Суэйфан отправились в Ливию по визам. Их целью было общение с местными чиновниками, политиками, лидерами мнения и простыми гражданами страны в рамках социологических исследований. Оно проводилось открыто. Социологов захватили бойцы бандитской группировки RADA и посадили в неофициальную тюрьму «Митига». И до сих пор российские социологи находятся в ливийской тюрьме.