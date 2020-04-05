Малышева назвала три способа проверки готовности легких к встрече с коронавирусом

Москва, 5 апреля. Готовность легких ко встрече с опасной китайской инфекцией можно проверить тремя способами. Об этом в эфире программы «Док-Ток» рассказала российский врач и телеведущая Елена Малышева.

Отмечается, что ни один из приведенных способов не является традиционно медицинским. При этом подчеркивается, что все три способа дают однозначный ответ на вопрос о проблемах с дыханием в случае заражения коронавирусом.

Так, первый способ заключается в том, что необходимо обхватить свою шею пальцами рук, если вам это удалось, то и респираторных проблем, которые вызывает ожирение, у вас не должно быть.

Во втором способе вам потребуется надуть воздушный шарик. Если вам удалось надуть шар больших размеров, то вам также не о чем беспокоиться. Провести данную операцию необходимо за один вдох.

«Для третьего теста нужно будет приложить друг к другу первые фаланги указательных пальцев с внешней стороны – со стороны ногтей», — рассказала Малышева.

У здорового человека, не страдающего хроническими заболеваниям, должен появиться небольшой ромб просвета между ногтями. Если пальцы прилегают друг к другу плотно, то необходимо задуматься о своем здоровье.

Ранее Елена Малышева показала россиянам, как нужно ходить в магазин, чтобы не заразиться коронавирусом. Видео закупки продуктов в перчатках и респираторе она опубликовала на своей странице в Instagram.