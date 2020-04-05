Военкоматы переводят на удаленку из-за коронавируса

Москва, 5 апреля. Военкоматы переведены на удаленную работу во избежание распространения коронавируса. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Напомним, весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля и продлится до 15 июня. За это время в ряды ВС РФ планируется отправить 135 тысяч человек. Всех призывников во время медкомиссии будут дополнительно проверять на коронавирус.

Тем, кто пройдет проверку, после прибытия в места прохождения службы, нужно будет сначала пройти двухнедельный карантин, уточняет телеканал 360.

Отметим, что по состоянию на конец марта в рядах ВС РФ не было зафиксировано ни одного случая заболевания COVID-19.