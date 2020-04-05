Госдума проверит статьи «МБХ-медиа» и «Медузы» о коронавирусе на соответствие законам РФ

Москва, 5 апреля. Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России изучает публикации некоторых СМИ, содержащие недостоверную информацию о борьбе с коронавирусом в РФ. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, иностранные СМИ распространяют фейки о том, что в России якобы «наблюдается дефицит» аппаратов искусственной вентиляции легких. Пискарев подчеркнул, что данная информация не соответствует действительности, поэтому власти будут жестко реагировать на подобные фейки.

«Радио Свобода», Meduza, «Настоящее время», «МБХ-медиа» распространяют информацию, что в нашей стране существует дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких», — пояснил парламентарий.

Кроме того, эти издания распространяют фейки о работе российских военных врачей в Италии, а также недостоверную информацию о деятельности правоохранительных органов России.

«Все подобные публикации будут детально изучены на предмет их соответствия российскому законодательству», — добавил Пискарев.

Стоит отметить, что некоторые иностранные СМИ и представители российской либеральной общественности активно распространяют фейки о коронавирусе, пытаясь посеять панику среди россиян.

Распространением недостоверной информации о коронавирусной инфекции активно занимаются беглый олигарх Михаил Ходорковский, а также блогер Алексей Навальный. Кроме того, к этой деятельности причастны сайт радио «Эхо Москвы» и «МБХ Медиа», которое финансируется Ходорковский.

В конце марта Следственный комитет России инициировал проверку в отношении вышеуказанных СМИ и граждан по факту распространения недостоверной информации о борьбе с коронавирусной инфекцией в России.