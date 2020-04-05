В России выявили 658 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 5 апреля. В России за последние сутки зафиксировано 658 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперштаб Москвы.

Уточняется, что заболевания были выявлены в 14 регионах. Больше всего в Москве — 536 случаев, в Подмосковье — 45. В первой тройке также оказалась Нижегородская область с 22 случаями. Впервые диагноз был поставлен в Камчатском крае, там заразились два человека. В оперштабе также сообщили о двух новых летальных случаях.

Таким образом, общее число случаев заражения COVID-19 составляет 5 389 случаев коронавируса. 355 пациентов полностью выздоровели, 45 человек умерли.