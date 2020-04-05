Пожарные ликвидировали огонь в Чернобыльской зоне отчуждения. События дня. ФАН-ТВ

Пожарные потушили огонь в Чернобыльской зоне отчуждения Пожарные потушили огонь в Чернобыльской зоне отчуждения. Лесной пожар произошел вблизи села Владимировка Котовского лесничества. Огонь охватил площадь в 20 гектаров. К тушению привлекли около ста человек и больше двадцати единиц техники, в ликвидации огня задействовали авиацию. Самолеты АН-32 направили из города Нежин. На горящий лес сбросили 50 тонн воды. Сейчас пожар в зоне Чернобыльской зоне отчуждения потушен. По сообщению Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сейчас тлеют отдельные очаги, проводится воздушная разведка авиацией. Радиационный фон в пределах нормы.

Кабмин утвердит список системообразующих предприятий Правительство России утвердит список системообразующих предприятий в стране. Перечень формируется с учетом предложений профильных министерств, данных об обороте предприятий и количестве сотрудников. Участие в разработке принимают региональные власти. Финальный список системообразующих предприятий должен быть утвержден 10 апреля. Напомним, 2 апреля президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до конца этого месяца. Глава государства отметил, что продолжат работать аптеки, продовольственные магазины, медучреждения. Службы жизнеобеспечения, предприятия с непрерывным производством.

В Москве около 4 тысяч случаев коронавируса 536 зараженных коронавирусом за последние сутки — и это только в Москве. На сегодняшний день общее количество инфицированных в столице — 3 893 человека. Из них 29 погибли, 194 выздоровели. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что город входит в группу риска заражения COVID-19, каждые сутки там фиксируются сотни новых случаев. Поэтому в столице введены жесткие карантинные меры. Режим самоизоляции распространяется на все возрастные группы людей. Покидать дома можно только в исключительных случаях. Нарушителей будут штрафовать, а тем, кто не соблюдает карантин грозит ответственность вплоть до уголовной. Так, пользователи соцсетей обсуждают историю на Патриарших прудах. Накануне полицейские задержали там мужчину по имени Иисус Воробьев, который выгуливал в сквере свою собаку.