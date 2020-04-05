Москва, 5 апреля. Национальный союз защиты прав потребителей обратился к правительству РФ с просьбой обязать магазины и аптеки бесплатно обеспечивать покупателей медицинскими масками и полиэтиленовыми перчатками. Об этом сообщил глава союза Павел Шапкин.

«Союз просит поручить Минпромторгу и Роспотребнадзору дать соответствующие предписания торговле об обязательном обеспечении всех покупателей бесплатными одноразовыми полиэтиленовыми перчатками и защитными масками», — пояснил он.

Шапкин также добавил, что индивидуальные средства защиты должны выдаваться всем клиентам при входе в торговые объекты. При этом сотрудники магазинов и аптек должны следить, чтобы покупатели в обязательном порядке использовали средства защиты.

«Каждый потребитель имеет право на безопасность. Это одно из базовых международных признанных прав потребителей», — добавил глава союза.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. От коронавируса скончалось более 63 тысяч человек.

В России зарегистрировано 5267 случаев заражения. Более 330 человек полностью вылечились, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.