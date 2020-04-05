Bloomberg назвал единственное условие, при котором РФ сократит добычу нефти

Москва, 5 апреля. Россия готова сократить нефтедобычу на 10% в рамках нового соглашения ОПЕК+. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По данным СМИ, Москва может пойти на такие шаги с единственным условием, если к сделке присоединятся США. Россия заинтересована в том, чтобы новой стратегии следовали и другие партнеры.

Сокращение добычи черного золота на один миллион баррелей в сутки будет означать для РФ уменьшение объемов нефтедобычи на 10%. Аналитики Bloomberg утверждают, что на большие потери в Кремле не согласятся, передает радио Sputnik.

В четверг, 9 апреля, пройдет экстренное совещание представителей ОПЕК+. Представители стран обсудят возможность сокращения добычи, чтобы стабилизировать кривую спроса. На фоне новостей о грядущих переговорах цены на нефть уже выросли.

Напомним, в ночь на 9 марта, в результате безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+, произошло обрушение рынка нефти. Саудовская Аравия предлагала дополнительно снизить объемы добычи из-за падения спроса на фоне эпидемии коронавируса. Против этого выступили Россия и Казахстан.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности России к достижению договоренностей с ОПЕК+ и США. Национальный лидер допустил возможное сокращение добычи нефти, сообщает Федеральное агентство новостей.