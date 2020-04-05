Москва, 5 апреля. Врач и телеведущая Елена Малышева показала, как нужно ходить в магазин, чтобы не заразиться коронавирусом. Видео закупки продуктов в перчатках и респираторе она опубликовала в своем Instagram.

На кадрах записи Малышева в защитной амуниции показала, как нужно протирать влажными салфетками тележку, на кассе использовать только бесконтактную оплату, а кнопки домофона по возвращению домой нажимать магнитным ключом или косточкой пальца.

«Тот же принцип в лифте — только косточкой», — подчеркнула врач.

Дома Малышева сначала обработала перчатки спиртосодержащим раствором и только потом сняла. Все покупки она тоже протерла дезинфицирующие салфетки. Овощи и фрукты ведущая посоветовала помыть горячей водой. Сумку, с которой она ходила в магазин, тоже подверглась обработке салфетками, а пакет отправился в мусорку.

Стол, на котором врач разложила покупки, ручки холодильника и шкафов, тоже были продезинфицированы. После этого Малышева еще раз обработала руки антисептиком.

Особое внимание врач обратила на то, что продукты могут стать опасными только в случае, если на них кто-то чихал или кашлял.

Напомним, по последним данным в Москве за последние сутки было выявлено 536 новых случаев заболевания коронавирусом. В столице введны жесткие карантинные меры для борьбы с распространением инфекции. За несоблюдение режима самоизоляции предусмотрены штрафы, а тем, кто нарушает карантин, может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.