Пьяный россиянин напал с лопатой на автобусы в Кемерово. ФАН-ТВ

В центре Кемерово мужчина с лопатой в руках перегородил дорогу транспорту. Под горячую руку попали лобовые стекла двух пассажирских автобусов.

Инцидент произошел на проспекте Ленина в районе дома №12. Прохожие записали происходящее на видео.

Сперва мужчина набросился на пассажирский автобус, который начал движение, а затем на маршрутное такси. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас дебошир задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный», ведется проверка.