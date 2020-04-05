Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
ФАН-ТВ

Пьяный россиянин напал с лопатой на автобусы в Кемерово. ФАН-ТВ

2 413
0 Оставить комментарий

В центре Кемерово мужчина с лопатой в руках перегородил дорогу транспорту. Под горячую руку попали лобовые стекла двух пассажирских автобусов.

Инцидент произошел на проспекте Ленина в районе дома №12. Прохожие записали происходящее на видео.

Сперва мужчина набросился на пассажирский автобус, который начал движение, а затем на маршрутное такси. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас дебошир задержан и доставлен в отдел полиции «Центральный», ведется проверка.

Новости партнеров

Новости партнеров