Корнилов уверен, что запуганный извне Зеленский заключит союз с Порошенко

То, что сделал президент Украины Владимир Зеленский, продавив на внеочередной сессии Верховной рады принятие закона об открытии рынка земли, нельзя назвать иначе, как «иезуитством». Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил политический обозреватель издания МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Таким образом собеседник ФАН согласился с мнением украинского политолога Михаила Погребинского, заявившего в эфире телеканала NewsOne, что Зеленский подвергается серьезному «давлению извне» — в частности, международного валютного фонда (МВФ). Эта организация обещала после принятия закона предоставить Киеву крупный кредит, который, по заявлению украинского лидера, поможет стране «избежать дефолта». По словам Корнилова, это позволит лишь «отсрочить неизбежную встречу с суровой реальностью», которая неизбежно наступит, когда деньги от МВФ закончатся.

«Ну хорошо, кредит-то они сейчас, допустим, получат, если все удастся довести до логичного завершения, — сказал политолог. — Может быть, залатают с его помощью какую-нибудь дыру в бюджете. Но дальше-то с этим законом придется жить! И придется оправдываться перед избирателями, зачем было необходимо так грубо попирать конституцию и порядок принятия законов!»

Собеседник ФАН предположил, что причиной безоглядных (ни на закон, ни на общественное мнение) действий Зеленского действительно является его панический страх перед кризисной ситуацией, в которую во многом загнало его собственное (а также правительства уже ушедшего в отставку Алексея Гончарука) непрофессиональное управление страной.

Корнилов обвинил украинского лидера в том, что тот «воспользовался случаем» и инициировал принятие закона о земле специально в то самое время, когда в стране повсеместно введен режим ЧС из-за эпидемии коронавируса. Таким образом Зеленский получил карт-бланш на разгон любых массовых мероприятий, которые могли бы состояться на волне народного недовольства, вызванного его инициативой.

«Ну что ж, протестов он избежал, закон антиукраинский принял, — резюмировал политолог. — При этом заметьте, какую неожиданную поддержку партия Зеленского «Слуга народа» получила от порошенковской «Европейской солидарности», которая еще совсем недавно бросалась грудью на амбразуру, требуя ни в коем случае этот «антинародный» закон не принимать. Безусловно, это напрямую связано с тем, что недавно были закрыты все уголовные дела против Порошенко: сейчас у него с Зеленским «мир, дружба, жвачка». И теперь эти два деятеля, по сути, ничем друг от друга не отличаются ни в экономической политике, ни в национальной, ни во внешней. Близнецы-братья, по-другому и не сказать».

Собеседник ФАН не исключает долгого и плодотворного сотрудничества между действующим и бывшим президентами Украины.