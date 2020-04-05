Подольская раскрыла правду о трагической гибели отца

Москва, 5 апреля. Певица Наталья Подольская раскрыла шокирующие подробности смерти своего отца.

По словам певицы, глава семейства был весьма строгим человеком, поэтому у них были сложные отношения. Однако смерть отца стала серьезным ударом для Подольской, так как она оказалась косвенно причастна к его гибели.

В 2006 году Подольская попала в ДТП, в результате которого пострадал водитель автомобиля, с которым произошло столкновение.

«Это была ужасная история, злосчастный 2006-й год. Это был перекресток со знаком «стоп». Моя ошибка, что я проехала знак. Все произошло быстро. Человек оказался на пассажирском кресле от удара, он оказался в реанимации», — рассказала Подольская.

Родственники пострадавшего не имела претензий к Подольской. Певица была готова выплатить компенсацию потерпевшему, однако отец Подольской был против. Отец певицы был опытным юристом и пытался доказать, что потерпевший также причастен к аварии, так как его автомобиль двигался с превышением разрешенной скорости. В конечном итоге Подольская поссорилась со своим отцом.

«Мы с ним поссорились. Он не спал всю ночь, а утром уехал в Могилев и уснул за рулем. Лобовое столкновение, и смерть», — рассказала певица.

По словам Подольской, смерть отца стала для нее настоящим ударом. Однако она не считает, себя виновной в трагической гибели отца. Певица также призналась, что после гибели отца ей поступил странный телефонный звонок.

«Мне раздался звонок. И я слышала в трубке его дыхание. Он был человек с избыточным весом, и у него было определенное дыхание. И я его услышала. Это было очень жутко, я испугалась тогда», — добавила певица.

Ранее Подольская рассказала, за что ее невзлюбила Алла Пугачева. По словам певицы, Пугачева была художественным руководителем проекта «Фабрика звезд — 5», в котором она также принимала участие. У Пугачевой были претензии к уровню профессионализма Подольской. При этом Примадонна не скрывала своего враждебного отношения к Подольской.