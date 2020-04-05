Седокова и Семенович пожаловались на отсутствие денег из-за коронавируса

Москва, 5 апреля. Звезды российской эстрады начали жаловаться на отсутствие денег из-за распространения коронавирусной инфекции.

Исполнительница Анна Седокова пожаловалась, что сейчас практически нет контрактов из-за инфекции и, следовательно, отсутствует заработок. Певица заявила о череде увольнений и выразила опасения из-за возможности потерять команду, которая работает над ее брендом одежды.

Певица и телеведущая Анастасия Макеева также пожаловалась на трудное финансовое положение. Она призналась, что потеряла все источники дохода еще до введения режима самоизоляции. Сейчас телеведущую поддерживают близкие и друзья. Музыкант Алексей Кортнев подтвердил, что работа у артистов практически полностью остановилась. По словам ведущей и певицы Анны Семенович, у нее был приостановлен рекламный контракт. Это, по ее словам, заставило «всплакнуть».

Российский исполнитель Стас Пьеха отменил ближайшие концерты. Он признался, что расстроен из-за сложившейся ситуации, но указал на необходимость думать о здоровье.

Пандемия коронавирусной инфекции серьезно ударила по мировой экономике. Инфекция может изменить рынок труда. Исследование, которое провели эксперты Института прогрессивного образования, показало, что под ударом могут оказаться работники сферы туризма, именно она наиболее сильно пострадала от распространения COVID-19.