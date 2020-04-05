Пользователи Рунета превратили коронавирус в тренд

Пользователи Рунета во время карантина стараются развлечь себя и своих читателей вайнами и лайфхаками. Многие блогеры придумывают тренды или снимают клипы на тему эпидемии коронавируса. Такая активность не только поднимает просмотры, но и становится развлечением для людей, находящихся на самоизоляции. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

На развлекательной площадке Tik-tok, где молодые блогеры делятся своим творчеством, появились новые тренды, связанные с коронавирусом. Пользователи хостинга придумали танец Corona-time и повторяют его, призывая зрителей сидеть дома и не распространять инфекцию. Они также делятся историями о карантине, стараясь отнестись к ситуации с позитивом. Популярным хештегом на платформе стал #чистыеруки. В каждом видео с этой отметкой блогер старается за 40 секунд показать, как правильно вымыть руки, чтобы обезопасить себя.

На платформе «ВКонтакте» продвигается хештег #лучшедома. Сайт сделал отдельную строку с информацией о коронавирусе, чтобы все желающие могли узнать о последних событиях в мире. В строке есть номер горячей линии, симптомы, рекомендации, профилактика, статистика и несколько предложений о том, как провести карантин. По ссылке можно пройти тест, чтобы проверить знания о вирусе и поделиться с друзьями своими способами времяпровождения на самоизоляции. К тому же «ВКонтакте» сделал официальные подарки на тему пандемии, пять бесплатных подарков можно отправить другу.

Приложение Instagram сделало «наклейку» для историй. Тысячи человек делятся своими историями с карантина. Достаточно просто нажать на «наклейку», и она покажет все истории ваших друзей по этой теме. Сами пользователи активно продвигают рецепты и хендмейд-видео, чтобы занять себя и подписчиков.

Популярный видеоблогер Влад Левский (350 тыс. подписчиков) с платформы TikTok развлекает подписчиков смешными видео про карантин, а также делится историями о своей самоизоляции в комментариях. Под одним из видео он пишет: «Недавно в моем доме госпитализировали двух людей с вирусом, теперь из дома не выхожу».

Популярная пара, живущая в Китае, Шаофан и его жена украинка Екатерина (600 тыс. подписчиков) пережили вспышку эпидемии в Китае лично, впрочем, это не помешало им делиться с подписчиками информацией о том, как проходит карантин. Они снимали ответы на вопросы и проводили трансляции, где показывали происходящее на улицах города Джухай провинции Гуандун. Сейчас они стараются поддержать своих подписчиков, которые находятся в городах, где эпидемия только началась.

Героиня «Званого ужина» Карина Лазарьянс (5 млн подписчиков) занялась съемкой вайнов, смешных видео под музыку. В комментариях к работам Карина пишет, что такие идеи ей приходят на карантине. Она является популярной актрисой, видеоблогером и моделью, известна под псевдонимом Карина Кросс.

Еще одна известная пара «Тиктока» Nansy&Sidorov (200 тыс. подписчиков), прославившаяся каверами на известные песни, придумала и записала песню «коронасидидома». Не отставая от других блогеров, они снимают смешные видео про самоизоляцию и предупреждают подписчиков о важности карантина.

Ютюбер Карина Аракелян ведет блог о своем типичном дне в самоизоляции. Она рассказывает, чем занимает себя дома, и дает советы о том, как можно развлечь себя, не выходя из квартиры. Карина предложила подписчикам поделиться своими любимыми фильмами в комментариях, чтобы найти что-то новое и провести самоизоляцию интересно. Блогер сделала кекс в кружке, показала зрителям несколько интересных настольных игр и рассказала о своих любимых сериалах.

Обычные пользователи тоже нашли чем занять себя во время карантина. В Интернете начал разворачиваться флешмоб, в котором они копируют известные картины. С помощью реквизита, помощи родственников и друзей участники флешмоба воссоздают картины и выкладывают результат на просторах Twitter и Instagram.

В Facebook даже появилась группа «Изоизоляция», куда авторы выкладывают свои работы. Администрация группы в описании пишет «Антихандрический флешмоб в наше коронавирусное время. Начался по тегу #изоизоляция».

Ирина Барановская из Москвы воссоздала у себя дома картину «Рождение Венеры» Сандро Боттичелли. Девушка отметила, что эту работу она выполнила в свой день рождения, так как ее друзья и родственники не смогли прийти к ней в гости. Для создания образа она использовала цветную занавеску и шаль.

«Просто, но красиво», — пишет пользователь Павел в комментариях к ее работе.

Анна Сукнева из Ярославля привлекла к данному флешмобу всю свою семью. Она, ее муж и пятеро детей повторили картину Дианы Денгель «Счастливая семья». В комментариях Анна пишет: «В карантине есть свои плюсы, он сплотил нас всех!» Вместо животных семья использовала мягкие игрушки, и, судя по комментариям, пользователи в восторге.

Фотограф Екатерина Соловьева из Москвы решила бороться с коронавирусом чистотой и повторила в своей бане картину Бориса Кустодиева «Русская Венера». В комментариях пользователи похвалили девушку не только за чистоплотность, но и за оригинальный косплей.

Галерея московского района Коньково решила развлечь граждан собственным флешмобом. Так как саму галерею посетить нельзя, художница Алла Мировская, чья выставка должна была там проходить, придумала тренд «Самоизоляция. Вид из окна». Для участия в этом флешмобе необходимо сделать оригинальную фотографию своего вида из окна и отправить на почту или в комментарии под постом о флешмобе «ВКонтакте». Лучшие работы обещают опубликовать в социальных сетях галереи.

В честь отмененного Евровидения-2020 солист группы Little Big Илья Прусикин организовал флешмоб под хештегом #карантиновидение2020. Суть флешмоба — записать песню и снять под нее минутный клип на телефон в домашней обстановке. Готовой ролик нужно выложить в Instagram с хештегом #карантиновидение2020 и отметить под ним страницу Ильи Прусикина. Блогер Эльдар Джарахов в видеообращении к зрителям упомянул, что главная задача данного флешмоба — это поддержка друг друга в это непростое время.

Арт-группа «Явь» в своей группе «ВКонтакте» выложила пост под названием «Бетсигнал 2020». На фото изображен стрит-арт в виде сигнала Бэтмена на одном из домов Питера.

«Бэт-сигнал будет существовать каждую ночь, но адрес мы не скажем, оставайтесь дома. Мы призываем всех соблюдать режим самоизоляции, не нужно рисковать собой и окружающими без веских причин», — пишет администрация сообщества.

Таким способом авторы решили позабавить жителей ближайших домов.

Не остались в стороне и волонтерские организации. В настоящее время можно позвонить на горячую линию mos.ru или оставить заявку на сайте, чтобы присоединиться к организованным группам волонтеров и помогать пожилым людям во время карантина. Волонтеры помогают пенсионерам покупать продукты, выгуливать животных, выносить мусор и организовывать досуг.