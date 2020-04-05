Белоруссия отменяет поезда до Москвы и Петербурга с 5 апреля из-за коронавируса

Минск, 5 апреля. Белорусская железная дорога с 5 апреля отменяет поезда до Москвы и Петербурга из-за ситуации с коронавирусом. Отмечается, что это были единственные курсировавшие из Белоруссии составы. Об этом сообщили в пресс-службе БЖД.

«В связи с уведомлением «РЖД» на основании решения Роспотребнадзора временно отменяется курсирование поездов №2/1 Минск — Москва отправлением из Минска с 5 апреля, из Москвы с 6 апреля, а также №52/51 Брест/Минск — Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры могут в любое время вернуть билеты на отмененные поезда в кассы без взимания дополнительных плат и сборов.