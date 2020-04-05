Депутат Мосгордумы Ступин подтвердил заражение COVID-19

Москва, 5 апреля. Диагноз COVID-19 подтвердился у депутата Мосгордумы Евгения Ступина. Об этом сообщил сам парламентарий.

Ранее депутат заявлял об отрицательном результате теста. Анализы региональный политик сдал 29 марта.

«Мне было сказано следующее: если в течение 72 часов вам не поступит звонок о том, что положительный результат вируса, то соответственно анализ считается отрицательным. При отрицательном анализе мы не звоним», — пояснил Ступин.

По истечению указанного срока депутат стал считать себя здоровым, однако на седьмой день он получил положительные результаты анализов.

Ступин отметил, что пропустил заседание Мосгордумы из-за подозрений в заражении, поскольку ощущал характерные симптомы, а именно повышенную температуру, кашель и насморк. Парламентарий предполагает, что мог инфицироваться в общественном транспорте.

«Сейчас непонятная совершенно ситуация, какой режим. Понятно, что сижу дома, скорей всего, карантин, никаких предписаний, ничего нет. Еще и у членов семьи никаких анализов не взяли», — добавил депутат.

По последним данным, в Москве зафиксировано 3893 случаев заболевания, 536 из них были выявлены за прошедшие сутки. Выздороветь смогли 194 пациента, 27 скончались. Сегодня, 5 апреля, стало известно о выписке из специализированной больницы в Коммунарке двух человек, передает РИАМО.